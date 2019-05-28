Красноярск откажется от разноцветных автобусов

На минувшей неделе первый заместитель главы города Владислав Логинов подписал распоряжение об утверждении единого визуального стиля для общественного транспорта. То есть на смену разноцветным маршруткам должны прийти либо белые, либо зеленые – эти два цвета как раз и рекомендуется использовать.

Кроме того, в распоряжении первого замглавы есть отдельный пункт по поводу рекламы: нежелательно размещать ее снаружи выше окон, на переднем борту, на дверях, окнах и сидениях.

Два цвета – за или против

Рядовые горожане на такое нововведение отреагировали по-разному. Многие согласились: надоело видеть на улицах автобусы с рекламой семечек, майонеза, банков и сосисок, нужен единый лаконичный стиль. Другие добавляют: нужно обязать перевозчиков мыть автобусы не один раз за сезон, а чаще, чтобы они на самом деле были белыми или зелеными.

Означает ли это, что в скором времени власти разрешат работать на улицах города подвижному составу только двух указанных цветов? А как быть остальным, красным, синим и полосатым - срочно перекрашивать?

К тому же многие перевозчики и так используют свой собственный единый стиль на маршруте. По нему пассажиры (особенно, если зрение не позволяет разглядеть цифры издалека) узнают свои автобусы еще до того, как те подъезжают к остановкам. Например, на 90-м маршруте ездят красные Higer, на 99-м – белые «ПАЗы», на 51-м – белые «НефАЗы», муниципальные автобусы – зеленые «МАЗы». И даже старые разноцветные «Маны» и «Мерседесы» на 53-м маршруте – и то узнаваемые по стилю.

В департаменте транспорта подчеркнули: документ носит рекомендательный характер. Ничего перекрашивать прямо сейчас не нужно. Но когда мэрия начнет заключать новые контракты на осуществление пассажирских перевозок с предпринимателями, эта рекомендация будет прописана отдельным пунктом. То есть перевозчики должны понимать: если они хотят и дальше оказывать услуги по перевозке, они должны потратиться на новые автобусы или облагородить уже имеющиеся.

Бренд и реклама

Расписанные рекламой «под хохлому» автобусы и в самом деле смотрятся неэстетично. В последние годы их стало заметно меньше, очевидно, уже списали на металлолом по ветхости. Но все равно встречаются.

Размещать рекламу на автобусах разрешат, все-таки это один из источников заработка для автопредприятия. Однако с ограничениями: реклама не должна портить внешний вид автобуса и мешать водителю и пассажирам.

На бортах автобусов должен быть специально разработанный логотип: это буква «К» в круге («К» - первая буква в названии города, а круг означает, что город по кругу охвачен общественным транспортом) и стрелочки (течение Енисея). И также надпись «Общественный транспорт Красноярска».

Бренд разработали еще до универсиады. Сначала он появился на муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. А после студенческих игр брендировать обязали и остальных перевозчиков. Требования по цветам: красный логотип на белом фоне или белый – на зеленом.

Слово перевозчикам: можно ли перекрасить автобусы

Михаил Омышев, председатель ассоциации пассажирских перевозчиков:

- Речь идет о перспективе привести городской автопарк к единому стилю. Сделать это сразу невозможно, потребуется несколько лет. В конце 2020 – начале 2021 года пройдет конкурс на выбор подрядчиков на осуществление пассажирских перевозок. В конкурсных условиях будет прописано, какой цвет автобусов предпочтительнее. Соответственно, и приобретать перевозчики будут новые автобусы такого цвета.

Можно ли перекрасить автобусы? Это очень сложно. Это не легковушку на станции технического обслуживания из пульверизатора краской побрызгать. Надо понимать, что для автобусов нужны другие условия – специальный бокс, сушильная камера, которой в Красноярске нет. Чтобы перекрасить, к примеру, красный автобус в белый, нужно нанести 2 или 3 слоя краски, каждый - как следует просушить. Цена вопроса – десятки тысяч рублей.

- К тому же, перекрашивая автобус, нужно будет внести изменения в ПТС. А это тоже деньги. Плюс автобус на время покраски придется снять с маршрута, он ведь красится не один-два дня, а неделю. Так что технически инициатива перекрасить автобусы не так уж и возможна, - рассказал Михаил Омышев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Красноярску от универсиады досталось 43 новых автобуса

Накануне универсиады в Красноярск прибыло более сотни автобусов марок ПАЗ и ЛиАЗ. Совершенно новые, только-только сошедшие с заводских конвейеров, с современной планировкой внутри. Оборудованы системами видеонаблюдения и пожаротушения, цифровым тахографом, навигационным оборудованием ГЛОНАСС, электронными указателями маршрутов. Плюс соответствуют всем экологическим требованиям к общественному транспорту. Две недели эти автобусы обслуживали гостей и участников студенческих игр. А по окончании, после улаживания всех формальностей, министерство транспорта передало 43 автобуса Красноярску. Их сразу же выпустили на муниципальные маршруты № 12, 26, 31 и 37, полностью заменив старый подвижной состав.