Красноярский депутат предложил запретить виртуальную игру Minecraft за кровь и насилие

Красноярский депутат Владимир Рейнгард предложил запретить виртуальную игру «Майнкрафт». Аргумент - она пропагандирует кровь и насилие. Хотя признался, что сам никогда в нее не играл. Его слова подхватили присутствующие в зале заседаний журналисты, а уже через час цитировали все социальные сети.

Все произошло на сессии Законодательного собрания Красноярского края. Уполномоченная по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова выступала с докладом о соблюдении прав и законных интересов детей в 2018 году. Тема очень актуальная и депутаты всегда активно ее обсуждают. Вот и на этот раз говорили о конфликтах в семьях, в школах, о разводах и о том, какую негативную роль в этом играют интернет и телевидение.

Владимиру Рейнгарду доклад детского омбудсмена в целом показался содержательным. Но не понравилось то, что в нем нет советов, как исправить ситуацию.

- Как решать проблему? А решать ее надо. Я даже могу сказать свое мнение по этому поводу. Смотрите, что делает наша пресса, телевидение и интернет – пора уже очистить эту помойку и пропагандировать здоровый образ жизни и пуританство. А многодетность семей поощрять, – заявил он.

Отдельно депутат акцентировал внимание на компьютерных играх, считая, что они являются источником агрессии и гиперактивности у детей.

- Я приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку, там сидят дети. Я им говорю: «Зачем пришли в библиотеку?» Отвечают: «Книжки взять». И все сидят с телефонами. Спрашиваю: «Что вы там смотрите? Игры? Какие?». Говорят, что накачали, а какие именно – молчат. Спрашиваю: «Майнкрафт?» «Да, «Майнкрафт». Вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. Что пропагандируется в игре «Майнкрафт»? Насилие. Почему и возникает гиперактивность, - считает депутат.

Между тем, поддержали коллегу не многие:

- Так можно договориться до запретов фильмов великих режиссеров, картин великих художников и песен о любви великих композиторов, - считает депутат Елена Пензина. - Потому что они, например, содержат сцены эротики или убийств и это может спровоцировать срыв психики. Его может спровоцировать все что угодно. Запреты, как правило, плохо заканчиваются. Поезда в своё время необразованные люди тоже считали адскими механизмами, но они, тем не менее, продолжают и поныне перевозить грузы и людей.

Добавим, что Владимир Рейнгард с 2007 по 2018 год был начальников Красноярской железной дороги – филиала РЖД. Депутатом Заксобрания Красноярского края избирается с 2011 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Справка КП

Minecraft («Майнкрафт» – от английского «шахта») – компьютерная игра в жанре песочницы для возрастной категории 7+. Была разработана в 2011 году шведским программистом Маркусом Перссоном. В распоряжении игрока процедурно генерируемый и изменяемый трёхмерный мир, полностью состоящий из кубов. Из них можно создавать сложные сооружения, как в конструкторе LEGO. Игроку предоставлена свобода действий, он может исследовать мир, добывать полезные ископаемые или сражаться с противниками.