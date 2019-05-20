Ни миллиметра ошибки. Хирург-самурай спас девочку после смертельного ДТП

Настоящий самурай, так окрестили нейрохирурга Антона Ботова в красноярской краевой клинической больнице. Недавно он провел редчайшую операцию - спас после смертельной ДТП 16-летнюю школьницу.

Девочка пережила страшное: у нее на глазах погибла мама. Сама находилась на заднем сиденье и выжила. Но получила тяжелейшую травму. Травматологи и хирурги боролись за нее несколько дней. Позади были две полостные операции, восемь суток на аппарате искусственной вентиляции легких, победа анестезиологов над травматическим шоком. Выкарабкали – всем миром.

Дальше нужно было зафиксировать позвонки, чтобы держали шею. Так девочка попала на операционный стол к нейрохирургу Антону Ботову.

Антон Ботов на снимке слева. Фото: сайт краевой больницы.

- Винтом надо соединить эпистрофей с атлантом (названия позвонков - прим.ред.), - рассказывают в пресс-службе больницы. - Дужки позвонков длиной 5 мм, а диаметр винта – 3,5 мм. Надо попасть точно посредине, и ошибиться ты не можешь. А еще никакая современная навигация здесь не поможет – ты должен полагаться только на свое чутье и на знание анатомии. Но ты знаешь, что из-за малейшей твоей, миллиметровой, неточности винт может уйти в сторону. А там вариантов всего два: либо кровотечение из позвоночной артерии и, либо ранение спинного мозга и – полная парализация.

Понимаете теперь, почему он – самурай? Потому что смог. Молодой, внешне мягкий, деликатный, не мог позволить себе даже мысли о том, что девочка осталась сиротой. О том, что будет, если произойдет ошибка. Не тот случай – адреналиновая операция. Сконцентрировался «в точку», поверил в себя. И получилось.

- Теперь с девочкой все хорошо, - говорят сотрудники краевой. - Она дома, на реабилитации. И уже пошла в школу – надо нагонять одноклассников. А на снимке видно, как надежно держат винты шейку. Винты, которыми доктор Ботов ювелирно укрепил ее жизнь.