«Выбросили, как неугодного»: в красноярской ветклинике спасают от смерти котенка-сфинкса

Посмотрите на этого кроху. Большие уши, печальные глаза, растопыренные судорожно коготки. Двухмесячный котенок сфинкса сейчас находится между жизнью и смертью. Его в конце апреля подобрала на улице волонтер Елена Новохацкая. Малыш был истощен, на лишенном шерстки грязном тельце тут и там были гематомы. Ходить не мог – только ползал, потому что сломан таз. Кроха прятался от стаи собак под машиной. Елену ему, видимо, бог послал. Иначе наверняка его ждала расправа от собачьих клыков.

В клинике «Лимпопо» котенка осмотрели и ужаснулись: что это за человеческая жестокость такая? Ясно ведь, что породистый котенок не мог родиться на улице. Может, его выбросили из квартиры, как неугодного? Или же сам выбежал, а его не стали искать и махнули рукой?

Состояние крохи после операции тяжелое. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

В клинике выяснилось, что у котейки сильная амемия, то есть снижение уровня гемоглобина в крови, ему назначили препараты железа. А через несколько дней ему стало хуже. Пришлось делать операцию – удалили часть кишечника, а там – целый завал костей. Видимо, в своих скитаниях по улицам малыш голодал и пытался набить живот первым, что попадалось. Кости противопоказаны взрослым животным, а уж малышам – тем более.

Котенок живой, пытается ласкаться и мурчать, но его состояние остается крайне тяжелым, рассказали в клинике «Лимпопо».

Хочется верить, что эта печальная история завершится хорошо и найдутся новые добротные хозяева, которые заберут мурлыку к себе, как только он пойдет на поправку.

Кстати, самой Елене как-то очень уж везет на сфинксов.

«За одну неделю на моем кураторстве появилось сразу 4 сфинкса. Одного принесли усыплять, так просто, за ненадобностью. Второго подобрали на дачах в 100 км от города, где он три недели в такой холод скитался и заглядывал в окна с надеждой на пропитание и кров. Третьего просто бросили в подъезде Сосновоборска. Ну и четвертая малышка, которая пряталась от стаи собак под машиной» - пишет волонтер на своей странице в социальной сети.