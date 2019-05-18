Донести до финиша любой ценой: в Красноярске пройдет VII чемпионат города по ношению жен

В Красноярске пройдет VII открытый чемпионат города по ношению жен. Состоится он в субботу 8 июня в рамках празднования дня города. Многие уже знают, что представляют из собой эти необычные состязания. А тем, кто еще не в курсе, поясним, что супружеским парам нужно будет преодолеть полосу препятствий, состоящую из необычных испытаний. Именно супружеским парам – к старту допускаются только официально зарегистрированные в браке.

Побеждает та пара, которая быстрее всех преодолеет дистанцию. Муж сам выбирает способ, как нести свою прекрасную половинку. Главное, ни разу ее не уронить. Впрочем, не возбраняется, если нести к финишу своего спутника жизни будет супруга.

Победители и призеры чемпионата получат сертификаты в магазин цифровой и бытовой техники. За первое место – 50 тысяч, второе – 30 и третье – 20 тысяч рублей. А также сувенирную медаль на память и подарки от партнеров мероприятия.

Регистрация участников уже началась. Торопитесь, на состязания набирают только 50 пар по принципу: кто первый зарегистрировался – тому и жену нести.

Для участия необходимо отправить по электронному адресу event@projectkrsk.ru документы, подтверждающие, что супруги состоят в браке – скан печати в паспорте или свидетельства о браке. Телефон для справок – 257-30-62.

В день состязаний нужно прийти за час до начала, подтвердить регистрацию и показать страховку. Кстати, застраховаться можно в день мероприятия во время прохождения мандатной комиссии. Стоимость страховки на одну пару – 100 рублей.

Программа мероприятия:

14.00 – регистрация и страхование пар-участниц (возле сцены на восточной части острова);

15.00 – начало соревнований;

16.30 – награждение победителей и призёров соревнований.

Организаторами мероприятия выступают традиционно администрация Красноярска, главное управление города по физической культуре, спорту и туризму и Центр реализации социальных проектов.