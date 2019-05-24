Приколы на последний звонок: шпильки в сугробе и вирусный танец от учителей

Для одних последний звонок – это банты и слезы. Школа, гуд бай, а впереди еще ЕГЭ, чур меня, чур! Но и в этот день есть, над чем посмеяться. «Комсомольская правда» - Красноярск сделала небольшую подборку видео, которые нас улыбнули.

Последний звонок в Норильске. Фото: zеri1254.

Вот последний звонок в Норильске. И выпускники. Горячие. Морозостойкие. Наши. Радостно рассекают по сугробам на шпильках, запускают шарики в небо, откуда тоннами валит снег.

- Да вы что! – говорят местные. – У нас и примета такая: как в школе последние звонки, жди снегопада. Не подводила ни разу. Накануне город завалило, метель. Это плюс к старым сугробам по три метра, которые еще лежат. Но кому оно мешает? Шарики в руки и давай праздновать!

Последний звонок в сугробе..

А вот последний звонок в красноярском лицее №6 «Перспектива». Тут, понятно, отличилась не погода, а учителя. Педагоги вместе с директором поздравили ребят пародийным клипом. Замиксовали нем вирусный танец Skibidi группы Little Big и песню «Твои глаза» Светланы Лобода.

- Лицей, как всегда, хайпит.

- Супер, умеют отжигать, - одобрили соцсети.

Вот только один из перлов:

Отожгли, как Лобода ..

- Твои глаза, дрожит отчаянно слезинка, назад нельзя, ты словно на ветру тростинка, а впереди тебя ждет жизнь, проекты, цели, но в жизни той не забывай ты о лицее.

В исполнении англичанки, математички, физруков и поваров – это что-то!

А «на закуску» - клип от артиста из Красноярска (а теперь уже москвича) Кирилла Скрипника. Правда, не о последнем звонке, а о выпускном. Но это мало, что меняет. Поскольку представляет его блогер баба Вера. Смотрим клип вместе, оно любопытнее и не так приторно.

И еще раз – с последним звонком, выпускники!

Рвутся во взрослую жизнь, а там ничего хорошего..

Видео предоставлено: adzhiniyazova001, лицей №6 «Перспектива» (Красноярск), Дневник бабы Веры на youtube.