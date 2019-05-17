Крестные ходы: общая молитва и очищение сердец

- Самый главный смысл крестного хода - очищение сердец, - считает священник Максим Золотухин, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Академгородке. - Люди, которые ходят крестными ходами, знают, как это благотворно и радостно. Люди становятся ближе друг к другу, роднее, учатся прощать, учатся договариваться, вместе просить Бога, чтобы он очистил нас от злобы и ненависти. Дети – особые молитвенники. Господь детскую молитву сразу принимает. Мы приучаем детей к святой православной вере, к самому лучшему, что у нас есть. Мы идем вместе, поем христианские песни, идем под крестом, символом радости, торжества победы жизни над смертью.

В этом году детский крестный ход пройдет уже в пятый раз, многолетняя традиция и у крестных ходов, посвященных основанию Красноярска.

- Крестные ходы в Сибири всегда очень любили. В Красноярске, например, традиция крестных ходов идет с давних времен. Жители окрестных сел шли с особо чтимой иконой в Красноярск, по дороге к ним присоединялись верующие, в Красноярске служился молебен, какое-то время икона оставалась в гостях, потом возвращалась обратно домой, и это повторялось из года в год, - рассказала руководитель паломнического центра храма Иоанна Предтечи при Архиерейском доме Светлана Тюрина.

Конкретно

26 мая, воскресенье, 12.00

От храма Иоанна Предтечи до поклонного креста на Стрелке - 5-й детский крестный ход.

2 июня, воскресенье, 12.00

От часовни Параскевы Пятницы до поклонного креста на Стрелке. Общегородской левобережный крестный ход, посвященный Дню основания Красноярска.

9 июня, воскресенье, 12.00

От храма Рождества Христова до Никольского храма-памятника жертв политических репрессий. Общегородской правобережный крестный ход, посвященный Дню основания Красноярска.

Наша справка

Самые массовые крестные ходы России

Основные большие и значимые крестные шествия проходят в одно и то же время, много лет подряд. Проходят крестные ходы летом, и в некоторых можно еще успеть принять участие в этом году. На некоторые приезжают тысячи православных со всей России.

Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Куренной в 2019 году

Проходит из Знаменского мужского монастыря в Курске в Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь. 8 июня 2018 года этому крестному ходу исполнилось 400 лет.

Великорецкий крестный ход

Самый древний и самый многочисленный из многодневных крестных ходов в России. В 2000 году Патриаршим указом ему присвоен всероссийский статус.

Маршрут: от Серафимовского или Успенского собора города Вятки (Киров) до Никольского храма села Великорецкое, где в XIV веке произошло явление иконы Николая Чудотворца.

С 3 по 8 июня, 150 км (туда 90 км, обратно 60 км). Ночевки – в поле. Участвует около 30 тысяч паломников

Главное событие хода – Литургия, которая совершается 6 июня у места обретения чудотворной иконы.

Иринарховский крестный ход

Маршрут: от Борисоглебского мужского монастыря (поселок Борисоглебский Ярославской области) через села Павлово, Ильинское, Ивановское, Георгиевское, Зубарево, Давыдово до Кондакова. Завершается крестный ход у святого источника преподобного Иринарха Затворника. Год от года маршрут и расстояние незначительно меняются.

Этот крестный ход стал совершаться в 1616 году и не прерывался в течение трех столетий. Возобновилась традиция в 1997 году. Во время пути паломники по особому благословению по очереди несут на себе святые вериги преподобного. Участники хода останавливаются в каждом встречающемся по пути храме, в том числе в разрушенных и заброшенных церквях, и совершают там молебны.

В 2019 году крестный ход пройдет 24-28 июля, протяженность 60–70 км, участвует около 3 тысяч паломников.

Крестный ход с Владимирской Оранской иконой Божией Матери

Маршрут: от Богородицкого мужского монастыря в селе Оранки (Нижегородская область) кольцевым маршрутом по сельским дорогам через города Вад, Шатки, Первомайск, Лукоянов, Гагино, Бутурлино, Перевоз.

Впервые этот крестный ход был совершен в 1771 году и с тех пор совершался ежегодно в летнее время вплоть до 1917 года. Традиция возобновлена в 2004 году, при этом дата начала и маршрут из года в год несколько меняются. В пути ежедневно совершается Литургия в храмах населенных пунктов, по которым проходят паломники.

Протяженность 430 км, ночевки – в поле. Участвует около 2,5 тысячи паломников.

Большой Волжский крестный ход

Самый продолжительный и протяженный из ежегодных многодневных крестных ходов. Проводится с 1999 года.

Маршрут: от истока Волги (село Волговерховье, Ольгин монастырь) через Климову гору, Нилову пустынь, Осташков, Торопец, Торжок, Ельцы, Ржев, Зубцов, Тверь, Удомлю, Конаково, Дубну, Кимры, Кашин. Завершается ход в городе Калязине.

Главная святыня – ежегодно меняется в зависимости от посвящения.

В этом году пройдет с 1 по 15 июня, протяженность около 800 км, участвует несколько тысяч паломников.

Казанский крестный ход

Маршрут: от ярославского Казанского женского монастыря через Введенский Толгский монастырь по левому берегу Волги до города Романова-Борисоглебска (Тутаев), затем до Рыбинска, по Рыбинскому району и обратно по правому берегу через Романов-Борисоглебск в Ярославль.

Крестный ход совершался с 1761 года до 1917 года. Традиция возобновлена в 2002 году. Пять лет назад маршрут продлен до Рыбинска. Ежедневно в храмах, через которые проходит путь, совершается Божественная литургия. Часть маршрута паломники проезжают на автобусах.

Июнь – июль, около 600 км (из них более 100 км пешком), участвует около тысячи паломников.