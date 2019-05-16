В Красноярске пройдет фестиваль идей и технологий Rukami: Нулевое сентября

Организаторами фестиваля выступает федеральный некоммерческий проект Кружкового движения НТИ Rukami и интерактивный музей науки «Ньютон Парк».

Красноярский край стал одной из 10 площадок, на которой будет проведено такое масштабное мероприятие, посвящённое движению мейкеров и технологическому творчеству.

- Школьники и студенты, которые посетят фестиваль, смогут увидеть весь путь мейкерства от школьных кружков до высокотехнологичных производств. Для этого планируется привлечь институты, кружки, ЦМИТы и индивидуальных мейкеров. Мы планируем более 60 различных площадок по 4 направлениям, - рассказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Инна Деркач, генеральный директор музея науки «Ньютон Парк» – организатора фестиваля.

Инна Деркач, генеральный директор музея науки «Ньютон Парк»

- В преддверии начала учебного года особенно важно проводить такого рода мероприятия. Фестиваль станет точкой соприкосновения деятельности социальной политики города, направленной на увеличение интереса молодёжи к научно-техническому творчеству и интерактивному подходу, - уверен Денис Антонов, заместитель руководителя департамента социального развития.

Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ

Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского края, говоря о положительном опыте событий такого формата, отметил, что это отличная возможность вузам и НИИ Красноярска показать свои возможности и привлечь замотивированных абитуриентов. Поэтому учеников старших классов и выпускников приглашают особо.

Илья Уваев, руководитель Центра молодёжного инновационного творчества «Композит»Фото: Мария ЛЕНЦ

По мнению Ильи Уваева, руководителя Центра молодёжного инновационного творчества «Композит», демонстрация технологий важна как инструмент привлечения детей в творческую среду.

- Увидев возможности, школьники смогут реализовывать свои потребности. На площадках можно показать, как реализовать прототипы тех вещей, которые могут быть полезны в обычной жизни. На наглядном примере созданных прототипов технологичных или бытовых устройств, у детей может сложиться понимание, почему так важно ходить в школу и университеты, и что они смогут делать сами, освоив необходимые навыки.

Денис Антонов, заместитель руководителя департамента социального развитияФото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной записи на сайте http://newton-park.net/.

Любой школьный кружок, технологический энтузиаст, предприятие Красноярского края может организовать на фестивали свою площадку. Для этого необходимо подать заявку на сайт http://newton-park.net/.

Справка КП

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный АО «РВК». Его реализует Фонд поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, меи керству, созданию собственных проектов в кружках.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».