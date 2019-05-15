«От улыбки сводило скулы, зато кормили, как миллионеров»: как в Красноярске найти работу в 16 лет

Мой случай, прямо скажем, нетипичный. Родители работают в престижной компании, денег всегда хватало. К тому же я – единственная дочка. Растят не принцессой, но и не золушкой. На лето обычно отправляют в лагеря. А тут им не дали путевку. Вот я и решила: что дома сидеть? Надо пойти поработать.

Опыт был, еще в 13 лет клеила рекламу. Обойдешь за день несколько домов – 500 рублей. Главное – клеить только на информдоски, отчитываться, снимать на телефон. И все было отлично, кроме зарядки у гаджета, она садилась. Первая зэпэ тоже была нормальной. Ну, для 13-то лет. А за второй я ехать труханула. Короче, клеила бесплатно.

Дарья ГАЙВОРОНСКАЯ

«Это был адище»

И вот лето после 10-го класса, мне 16. Изучая сайты о поиске работы, натыкаюсь на объявление: нужен стюард в рестомаркет. Особых навыков не требуется, оплата 40 рублей в час.

Работы не боюсь: хоть полы драить, хоть посуду – всегда, пожалуйста. Родители дали согласие.

Собеседование проводила сама хозяйка. Понятно, все неофициально. Главным требованием была выносливость. Щупленького парнишку лет 12, например, завернули сразу. Нас набирали побольше. С расчетом: кто-нибудь, да останется. Многие убегают почти сразу.

Первая смена продолжалась 4 часа. Суббота, запарка, стюардов трое. Одна у стойки, где выдаются подносы. Еще двое протирают вилки, доносят ложки, лед докладывают. Со стороны кажется, несложно. Первые полчаса я была полна энтузиазма. Бегала-бегала-бегала и… К концу дня ноги просто начали отваливаться. И так каждый раз. Следующая смена – уже 10 часов – это был адище.

Когда не бегаешь, стоишь столбиком. Присесть - ни в коем случае. Ну, в крайнем, можно опереться о стойку. Особого помещения для стюардов не было. Да, в коридоре стоял столик, два стульчика. Один раз в день отпускали на 20-минутный обед, бесплатный. Он полагается, если отрабатываешь полную смену, 8 часов. Кормили вкусно, правда, самым дешевым, что есть. Рис с вареной курицей, соус. Но все свежее, порции нормальные. Мы были не в обиде.

Тем не менее с непривычки обстановка оказалась - это что-то. К примеру, прямо в центре зала готовили в воке. Вентиляция никакая, душно. Пахнет едой, жиром, все это висит в воздухе.

После первого же дня я заплела косички. И все равно волосы пропахивали. Одежду (а мы должны были приходить в своих джинсах и майке, фирменный фартук выдавали) стирала через два дня. Но когда уволилась – выкинула не жалея. Использовать вещи было невозможно.

В рот компот, а не на стол

Место считалось приличным. В самом большом ТРЦ Красноярск, контингент разношерстный. Семьи, компании, пары.

Но были и другие. Проститутки появлялись постоянно. Оказывается, ходят по центру, клеят клиентов. За час одна зарабатывает больше, чем мы за месяц.

А еще был приятный дяденька. Лет 35-40. Всегда здоровался, а наши ему глазки строили. Мне сказали, местный миллионер. Надо же, а безо всяких понтов. Часов в пять всегда приходил. Заказывал одно и то же: бутылочку пива, мясо и рис. Нас тем же самым кормили. И не было вот этого: «Я покупаю этот ресторан!».

Больше всего раздражали дети и яжемамы. Как-то родители решили отпраздновать день рождения своего мелкого у нас. А он маленький, ему не надо. Кругом дети, ор. Имениннику стало скучно, берет стакан компота и технично выливает на стол. Все плавает, а мне убирать. Справилась за три «ходки». И все это время его мамочка не прекращала верещать: что так медленно-то?

Словом, к концу работы мы были никакие. Дома падала на диван – подняться не могла, ходить тем более. А наутро ноги распухали та-а-ак… Выстояла я две недели.

Надо было уехать в соседний город. Договорилась с администратором. А вернувшись, узнала, на мое место взяли человека.

Еще неделю ждала, когда расплатятся. А они решили благополучно съехать: какие такие деньги?! Еле добилась. В итоге получила 2,5 тысячи за две недели. А ноги и спина болели еще о-о-очень долго.

Улыбайся или…

Но пасовать перед трудностями – не дождетесь. Уже в 17 лет нашла другое место – фастфуд. Зачем? Чтобы описать свой опыт, напечататься, получить дополнительные баллы по ЕГЭ, когда буду поступать на журналиста.

Здесь договориться было труднее. Несовершеннолетняя, админы боялись ответственности. В конце концов, устроилась через знакомых. Тоже не оформляясь. Условия: 80-100 рублей в час.

Приходила после школы часа на 3-4. Надевала майку с кепкой, нацепляла бейдж. Ходить в этом было позорно, но что делать?

Дарья ГАЙВОРОНСКАЯ

Мне сначала все по кайфу казалось. А остальные были уже замученные. Поэтому шуткой подкалывали: «Ты что такая счастливая? Перестань!». На самом деле в таком состоянии начинаешь дико ненавидеть людей, клиентов. За то, что их так много, идут и идут. Ты обслужил человека: «Приходите еще!». А сам в сторону выдыхаешь: «А-а-а-а, задолбали!».

Но, если ты на кассе, надо улыбаться. Волей-неволей. Испытание то еще, скулы сводит через 20 минут. Но это только меньшее из зол. Когда стоишь на ногах часов по 8-10, повторяя одни и те же фразы, выматываешься в ноль. Теперь понимаю, откуда у кассиров такие широкие улыбки и безучастные глаза.

За две недели здесь я получила 8 тысяч. Уже лучше! К тому же вытрясать не пришлось – выдали сразу. Словом, выбор неплохой. До сих пор общаюсь с теми, с кем познакомилась на работе. Но как клиент туда не хожу. Знаю, без вариантов: меня (как любого гостя) будут тихо ненавидеть. Так что лучше уж пусть ненавидят чужие, чем свои.

Спасибо косичкам

Однажды поняла: поработала на дядю – хватит. До этого объездила несколько лагерей, научилась многому. В том числе – плести косички.

Сама раз пять сменила цвет волос. В 13 лет покрасилась в небесно-голубой. Даже бабульки на улице комплименты делали.

Так и решила: буду плести косички. Сначала бесплатно – нарабатывала базу. Набила руку и стала работать за деньги. Одна прическа – 300 рублей. Ездила домой к клиентам или приглашала к себе. Не самая безопасная работа. Но мне везло.

Однажды был такой случай. Часов в восемь вечера пишет мне дамочка: приезжай, хочу прическу. От дома было недалеко, согласилась. Открывается дверь, а там праздник. Музыка, танцы, спиртное. Отжигали, как могли.

Оказалось, отмечали 40-летие хозяйки. После нескольких часов кутежа она решила добавить себе привлекательности. И набрала мой номер. Пока все играли в «Мафию», сделала ей прическу. Но зависла там еще на два часа. «Ты такая худенькая, поешь салатика! А пойдемте плясать!». – А пойдемте! Это была одна из самых классных вечеринок в моей жизни. Спасибо косичкам.

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