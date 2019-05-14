2019-05-15T15:13:37+03:00
Происшествия

В Красноярске во время тренировки девочки-гимнастки получили серьезные ожоги глаз

Тренер случайно включила бактерицидную лампу. Всего пострадали пятеро детей в возрасте от пяти до восьми лет. следователи проводят по факту случившегося проверку
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сотрудники МВД провели проверку, в ходе которой выяснилось: тренер Центра спортивного развития, включая свет в зале, случайно включила и бактерицидные лампы.Сотрудники МВД провели проверку, в ходе которой выяснилось: тренер Центра спортивного развития, включая свет в зале, случайно включила и бактерицидные лампы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Это ЧП случилось в спортивном зале школы №45 еще в конце апреля. После тренировки по художественной гимнастике, проходившей в этом помещении, родителям пришлось везти своих дочек в больницу – девочки (их пятеро, в возрасте от пяти до восьми лет) получили серьезные ожоги глаз.

Медики передали данные в полицию. Сотрудники МВД провели проверку, в ходе которой выяснилось: тренер Центра спортивного развития, включая свет в зале, случайно включила и бактерицидные лампы. С таким освещением спортивного помещения дети некоторое время тренировались, пока не почувствовали себя плохо.

Из полиции материалы передали в следственный комитет, где проведут собственную проверку по факту случившегося. Следователи уже начали опрашивать тренеров Центра, где занимаются дети, и их родителей. По результатам проверки сотрудник СК примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Но вероятнее всего, ответственность за случившееся понесет инструктор, занимавшийся с группой и незаметивший, что включил «не тот» свет в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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