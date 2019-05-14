2019-05-14T08:43:12+03:00
Телевизор

«Пусть звуки народной мудрости держат дух Денберела на высоте!». Глава Тувы встретился с участником проекта «Ты – супер!»

Шолбан Кара-оол пожелал Денберелу Ооржаку удачи и подарил символ Тувы – древнейший национальный музыкальный инструмент «Игил»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Шолбан Кара-оол пожелал мальчику удачи. Фото: стоп-кадр видео с личной страницы Шолбана Кара-оола.Шолбан Кара-оол пожелал мальчику удачи. Фото: стоп-кадр видео с личной страницы Шолбана Кара-оола.
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Харизматичный, невероятно артистичный, с неповторимым и очень притягательным тембром голоса. 12-летний Денберел Ооржак, школьник из Тувы, буквально ворвался на сцену телепроекта «Ты - супер» и сразу покорил звездное жюри шоу.

Напомним, смысл этого проекта в том, что в нем могут участвовать дети, оставшиеся без родителей. Денберел Ооржак и его сестра живут с тетей – мама ушла от них, отца они даже не помнят.

Мальчик невероятно талантлив. Он уже несколько лет занимается музыкой, увлекается вокалом, планирует связать свою жизнь со сценой. Свой по-мужски твердый характер и сильную волю к победе он показал, участвуя в шоу.

В минувшие праздники с Денберелом встретился глава Тувы Шолбан-Кара-оол.

- Где, как ни на одном из главных событий Тувы в День Великой Победы чествовать нашего юного Денберела Ооржака, чья звезда зажглась в проекте «Ты Супер»! Весь стадион «Хуреш» аплодировал сегодня Денберелу, восхваляя его талант и усердие. А как же, ведь позади любого успеха стоит человеческий Труд, а по нашему мальчику видно, что он целеустремленный, серьезный и трудолюбивый! Хотел поддержать настрой и большие начинания Денберела, поэтому подарил ему сегодня главный и очень высокий символ Тувы – древнейший национальный музыкальный инструмент «Игил». Пусть звуки народной мудрости держат дух Денберела на высоте, пусть он никогда не забывает о родной земле, находясь в поездках. Молодец, что решил проехаться по всей Туве с концертами, ведь народ полюбил его, а значит, он выражает свою благодарность и уважение. Удачи! – прокомментировал Шолбан Валерьевич.

Также глава Тувы отметил, что Денберел – это тот человек, который сейчас своим духом пробивает путь. И отправляясь в концертный тур по Туве, мальчик должен помнить: его выступления на крупных столичных площадках, конечно, очень важны. Но самая главная его победа – это признание зрителя на Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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