«Может, винила себя в случившемся»: девушка оказалась под колесами поезда вслед за соперницей

В поселке Н. (Красноярский край) живет всего 4 000 человек. Как это бывает в маленьких патриархальных поселках, здесь все всех знают, живут одним укладом. Тем страшенее то, что произошло в поселке на минувших праздниках. Две девушки, обе красавицы из хороших семей, одна за другой оказались под колесами поезда. 19-летняя Настя Г. получила страшные травмы, за ее жизнь сейчас борются медики. 15-летняя Вера П.* погибла.

Не такая, как все

В школе, где училась Вера, о ней говорят только хорошее: улыбчивая, открытая, родители небогатые, но девочку любили (мама домохозяйка, отец водителем работает). Помимо Веры в семье растет еще два мальчика.

- Вера была не такой, как все девчонки. Она любила спорт, очень интересовалась техникой, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск одноклассники девушки,– мотоциклы обожала и спортивные машины, прямо часами могла о них говорить. В последнее время она часто общалась с Дашей П.*

А у Даши есть старший брат Никита (студент Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства) – тоже большой поклонник спортивных машин. На этой почве ребята и начали общаться - болтали о спорткарах. Сдружились. Ребята говорят, что отношений между ним и Верой не было, однако симпатию, а возможно, и легкую влюбленность со стороны Веры не исключают. Правда, у Никиты девушка есть – Настя, вместе ребята давно, любят друг друга.

Никита С. Фото: личная страница в соцсети

Любовный треугольник

Произошло вечером 10 мая. Никита и Вера были у железнодорожных путей, просто общались, гуляли. Парень, как и его девушка, Настя, приехал на долгие праздничные выходные к родителям. Далее события развивались стремительно. Настя, которая живет как раз по другую сторону от путей, застала ребят вместе. Приревновала. В сердцах выскзала все и Никите, и Вере. В общем, поругались ребята сильно.

- Настя переходила железнодорожные пути в наушниках, - рассказали местные. – Один поезд пропустила и пошла, а поскольку наушники в ушах были, второго не услышала. Вот он и сбил ее.

Удар был сильным. У Насти тяжелые травмы.

Настя застала Никиту с другой девушкой, и они поссорились Фото: личная страница девушки в соцсети

- Не знаю, может, Никита в тот момент Вере что-то сказал. Но общие друзья говорят, - нет, не обвинял ее, - рассказала подруга ребят Алина. – Вера просто сама очень впечатлительная. Думаю, она сама себя обвинила в случившемся. Домой еще когда пришла, с матерью сильно поскандалила. Конечно, та ее отругала. Тоже могла в сердцах наговорить всего… Все-таки травмы у Насти серьезные.

А через несколько часов стало известно, что Вера тоже попала под поезд. Ночью убежала из дома, добралась до путей... Что произошло дальше, никто точно не знает, но машинист говорит – шансов предотвратить беду у него не было.

В КрасЖД потрясены случившимся и говорят: начинать останавливать состав надо за несколько сотен метров. Этого расстояния у машиниста не было...

В СУ СКР по Красноярскому краю пока ситуацию не комментируют.

* Имена героев изменены