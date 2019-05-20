2019-05-20T10:18:19+03:00
Общество

Клещи в Красноярске в 2019 году: где самые опасные места в городе и крае

Как защититься от паразитов?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Клещи в Красноярске в 2019 году: где самые опасные места в городе и крае.Клещи в Красноярске в 2019 году: где самые опасные места в городе и крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сезон активности клещей в Красноярском крае (равно как в Хакасии и Туве) продолжается. Неудивительно, самая комфортная температура для них плюс 18-20 градусов и влажность больше 80%. Как раз такая погода установилась сейчас в Сибири. И вот результат…

- Буквально накануне, 19 мая, шли с другом через высокую сухую траву, - рассказывает жительницы Красноярска Евгения. – Это было в районе озера Мясокомбинат. Поле метров 300, другой дороги просто не было. И что вы думаете? Минуты две быстрым шагом, и на одежде у каждого нашли около десятка клещей! Такие рыжие, степные. Хорошо, осматривались оперативно, клещей тут же сбивали. Но страху натерпелись, правда.

И это только один из случаев. Всего же в Красноярском крае за неделю с 13 мая с жалобами на присасывание клещей обратились 707 человек, 147 из них – дети. Чаще всего паразиты «атаковали» в Дивногорске, Назарове, Шарыпове, Курагинском, Каратузском и Боготольском районах.

В Красноярске за ту же неделю клещи укусили 152 человека, в том числе 19 детей. Нападали на горожан в Зеленой роще, Солнечном, на «Столбах», в «Бобровом логу», деревне Кузнецово, на кладбище Бадалык.

Притом, что в крае уже обработано больше 800 гектаров. В основном, это места отдыха и дачные участки. Если же клещей обнаруживают там снова, опрыскивают территорию повторно.

Важно: после исследования клещей в лаборатории возбудители вирусного энцефалита обнаружены в 1,0%, боррелиоза – в 24,5%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 3,1%, моноцитарного эрлихиоза человека - 1,9%.

КОНКРЕТНО

Где проверить клеща в Красноярске?

- Сопочная, 38, понедельник - пятница с 08.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 09.00 до 16.00.

- Ленина, 168, понедельник - пятница с 08.00 до 19.00.

- 26 Бакинских комиссаров, 29, понедельник - пятница с 08.00 до 17.00.

Если после присасывания клеща у вас повысилась температура, немедленно обратитесь к врачу. Если вы находитесь за городом, на природе, нужно осматриваться каждые 15 минут, а то и чаще.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Туве с начала сезона отмечено больше 300 случае присасывания клещей. Активность паразитов наблюдается на 16 административных территориях. Это Кызыл, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Кызылский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Сут-Хольский, Чеди-Хольский, Тоджинский, Пий-Хемский, Овюрский и Монгун-Тайгинский кожууны.

Против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано порядка 11 тысяч человек, большая часть из которых – дети и подростки.

В Хакасии – похожая картина. С 1 по 15 мая Роспотребнадзором была организована «горячая линия». На нее поступило 186 обращений. Главный вопрос – как сделать прививку от энцефалита, кому положена бесплатная иммунизация. Также жители интересовались, какие места массового отдыха людей обработаны против клещей и где планируются обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Из-под асфальта забил гейзер»: авто провалилось под землю в Красноярске
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовый мост Красноярска вернут разметку для велосипедистов
«Вафельная» разметка появилась в Красноярске
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать
С понедельника в четырех районах Красноярска отключают горячую воду
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации
Полярный день начался в Норильске
Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере
В Красноярске въехавшего в столб водителя из автомобиля вырезали спасатели
В Эвенкии эвакуировали 30 человек во время пожара в двухэтажном доме
В Богучанах пьяный лихач на иномарке протаранил автомобиль ДПС
Житель Ачинского района отрыл у себя в огороде «гранату»
«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала
В центре Красноярска женщина попала под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе
На левобережье Красноярска появится еще один исторический квартал
В Красноярске нашлась 12-летняя девочка, которая после школы не вернулась домой
В центре Красноярска изменится схема движения
В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими
Власти заставят устранить нарушения, допущенные при строительстве в Красноярске спортивных объектов
В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 лет
Крыши жилых домов в Красноярске ремонтируют 20 осужденных
В Красноярске начали озеленять вертикальные фигуры
Итоги Универсиады: к играм изготовили 65 тысяч игрушечных U-Лаек