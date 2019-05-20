Клещи в Красноярске в 2019 году: где самые опасные места в городе и крае

Сезон активности клещей в Красноярском крае (равно как в Хакасии и Туве) продолжается. Неудивительно, самая комфортная температура для них плюс 18-20 градусов и влажность больше 80%. Как раз такая погода установилась сейчас в Сибири. И вот результат…

- Буквально накануне, 19 мая, шли с другом через высокую сухую траву, - рассказывает жительницы Красноярска Евгения. – Это было в районе озера Мясокомбинат. Поле метров 300, другой дороги просто не было. И что вы думаете? Минуты две быстрым шагом, и на одежде у каждого нашли около десятка клещей! Такие рыжие, степные. Хорошо, осматривались оперативно, клещей тут же сбивали. Но страху натерпелись, правда.

И это только один из случаев. Всего же в Красноярском крае за неделю с 13 мая с жалобами на присасывание клещей обратились 707 человек, 147 из них – дети. Чаще всего паразиты «атаковали» в Дивногорске, Назарове, Шарыпове, Курагинском, Каратузском и Боготольском районах.

В Красноярске за ту же неделю клещи укусили 152 человека, в том числе 19 детей. Нападали на горожан в Зеленой роще, Солнечном, на «Столбах», в «Бобровом логу», деревне Кузнецово, на кладбище Бадалык.

Притом, что в крае уже обработано больше 800 гектаров. В основном, это места отдыха и дачные участки. Если же клещей обнаруживают там снова, опрыскивают территорию повторно.

Важно: после исследования клещей в лаборатории возбудители вирусного энцефалита обнаружены в 1,0%, боррелиоза – в 24,5%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 3,1%, моноцитарного эрлихиоза человека - 1,9%.

КОНКРЕТНО

Где проверить клеща в Красноярске?

- Сопочная, 38, понедельник - пятница с 08.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 09.00 до 16.00.

- Ленина, 168, понедельник - пятница с 08.00 до 19.00.

- 26 Бакинских комиссаров, 29, понедельник - пятница с 08.00 до 17.00.

Если после присасывания клеща у вас повысилась температура, немедленно обратитесь к врачу. Если вы находитесь за городом, на природе, нужно осматриваться каждые 15 минут, а то и чаще.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Туве с начала сезона отмечено больше 300 случае присасывания клещей. Активность паразитов наблюдается на 16 административных территориях. Это Кызыл, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Кызылский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Сут-Хольский, Чеди-Хольский, Тоджинский, Пий-Хемский, Овюрский и Монгун-Тайгинский кожууны.

Против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано порядка 11 тысяч человек, большая часть из которых – дети и подростки.

В Хакасии – похожая картина. С 1 по 15 мая Роспотребнадзором была организована «горячая линия». На нее поступило 186 обращений. Главный вопрос – как сделать прививку от энцефалита, кому положена бесплатная иммунизация. Также жители интересовались, какие места массового отдыха людей обработаны против клещей и где планируются обработки.