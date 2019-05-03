Футболисты «Енисея» выиграли у «Анжи»

В матче в Красноярске встретились команды-аутсайдеры. Обе стоят на вылет за четыре тура до конца чемпионата.

Перед началом матча красноярцы отставали от дагестанцев на четыре очка.

Битва за победу началась с нарушений: три желтые карточки за первые 15 минут матча.

Первый гол забили гости. Хозяева, получив численное преимущество, забили два гола за три минуты, отличился форвард Александр Соболев.

На 82-й минуте нигериец Фегор Огуде установил окончательный счет: 3-1 в пользу «Енисея». В битве аутсайдеров Красноярск оказался сильнее.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Анжи».

«Сказалось то, что мы практически полчаса играли в большинстве. Сравняв счет, поймали кураж и имели еще моменты. Но если бы мы играли в равных составах, то у нас были бы такие же сложности, как в первом тайме. Удаление повлияло на ход игры в нашу пользу», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Игра проходила на Центральном стадион, на матч пришли 7 418 зрителей.

Таким образом, «Енисей» набрал 19 очков и сократил отставание от «Анжи» до одного очка, оставшись при этом на последнем месте.

10 мая «Анжи» сыграет дома с «Арсеналом», а 11 мая «Енисей» – с «Краснодаром».