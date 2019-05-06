Салют на День Победы 9 мая 2019 в Красноярске: когда будет и где смотреть

Кульминацией празднования Дня Победы в Красноярске станет большой концерт на Театральной площади. Он начнется в 20:00. И закончится грандиозным фейерверком. Запускать салют будут с двух точек. Первая и основная – традиционно – с острова Татышева, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Вторая – с баржи на Енисее, которую установят напротив гостиницы «Огни Енисея». Начало праздничного салюта в 22:45. Продлится он около 10 минут.

Высота фейерверка составит более сотни метров, поэтому увидеть его можно будет практически со всех концов города. Но лучшие места – это, конечно, набережные, площадь Мира у БКЗ, Театральная площадь, сквер Энтузиастов, Предмостная площадь, остров Татышев.

О том, во сколько обойдется фейерверк, не сообщается. Затраты на него много лет несут спонсоры, которые тоже предпочитают себя не афишировать. По их мнению, салют – бескорыстный подарок горожанам, поэтому не стоит заострять внимание на финансовой составляющей.

Добавим, что в преддверии Дня Победы, 8 мая, на Театральной площади в 19:30 запустят и городские фонтаны.