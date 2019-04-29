Пенсионеры и ветераны Красноярского края получат прибавку к пенсии

Речь идет о неработающих пенсионерах, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума. В Красноярском крае это 8 846 рублей. Они и раньше получали доплаты, но система была устроена так, что «потолком» был уровень прожиточного минимума. Если пенсию индексировали, то доплата становилась меньше, и в итоге человек получал ровно прожиточный минимум.

С 1 апреля 2019 года в Федеральный закон «О государственной социальной помощи в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» внесены изменения, которые позволят выйти за пределы прожиточного минимума. Изменения коснутся 80 тысяч пенсионеров Красноярского края. Об изменениях рассказала в пресс-центре "Комсомольской правды" заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

Как предоставляется социальная доплата по новым правилам?

Теперь прибавка к пенсии в результате индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты будет выплачиваться СВЕРХ величины прожиточного минимума пенсионера.

Например, размер страховой пенсии составляет 5 000 рублей. Пенсионер является инвалидом 3 группы и получает ежемесячную денежную выплату 2 073,51 рублей. Кроме того он получает меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в размере 137,25 руб. Данному пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии в размере 1 635,24 рублей, чтобы общая сумма выплат достигла величины прожиточного минимума.

После индексации страховых пенсий с 1 января на 7,05% размер пенсии увеличился до 5 352,50 рублей. Прибавка в результате индексации - 352,50 руб. Сначала будет установлена социальная доплата к пенсии до уровня ПМП, а к ней уже прибавится увеличение за счет индексации.

Аналогичный механизм увеличения и при индексации ЕДВ. С 1 февраля ЕДВ проиндексирован на 4,3 %. Сумма индексации ЕДВ с 1 февраля составила 89,16 руб.

Таким образом, размер пенсии составит:

8 846 руб. + 352,50 + 89,16 руб. = 9 287,66 руб.

Когда будет произведен перерасчет по новым правилам?

Пересчет назначен с 1 января 2019 года, и в мае неработающие пенсионеры получат выплаты сразу на несколько месяцев: за январь, февраль, март и апрель. А потом доплата будет только за один месяц.

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Кто получит прибавку?

Прибавку к пенсии получат неработающие получатели любого вида страховой пенсии, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена социальная доплата, и социальной пенсии – по состоянию на 31 марта текущего года (напомним, что индексация страховых пенсий была с 1 января, а социальных и пенсий по гособеспечению – с 1 апреля).

Куда обращаться за прибавкой к пенсии?

Перерасчет размера социальной доплаты у каждого неработающего пенсионера происходит беззаявительно. Это значит, что пенсионерам в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» ОПФР по Красноярскому краю (391)229-00-66, лично в отделениях по месту жительства или получить информацию об изменении размера пенсии в личном кабинете на портале Госуслуг.

Будут ли дополнительные выплаты ветеранам войны к Дню Победы?

- В Красноярском крае осталось 900 человек, которые принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Указом Президента им назначена единовременная выплата к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Они получат ее в мае. Указ бессрочный, и ветераны войны будут получать эту сумму ежегодно в мае.