2019-04-27T20:00:42+03:00
Общество

В Москве скончался экс-губернатор Хакасии Алексей Лебедь

Алексею Ивановичу было 64 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Алексей Иванович Лебедь Фото: YouTubeАлексей Иванович Лебедь Фото: YouTube
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Сегодня в Москве ушел из жизни Алексей Лебедь, экс-председатель правительства Хакасии и младший брат известного российского политика Александра Лебедя. Об этом рассказал на своей страничке в соцсетях хакасский журналист Алексей Кириченко.

«Алексей Иванович Лебедь ушел. Вечная память!» - сообщил Кириченко.

Алексею Лебедю было 64 года. От дел он отошел в 2009 году, уступив кресло главы Хакасии Виктору Зимину. Известно, что в последнее время состояние здоровья Алексея Ивановича резко ухудшилось. Его госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, сегодня Алексей Лебедь умер в одной из больниц Москвы.

Жители Хакасии, которую он возглавлял в 90-е годы, скорбят об уходе политика. Некоторые даже припомнили, что и брат Алексея Ивановича (губернатор Красноярского края Александр Лебедь) трагически погиб накануне Пасхи.

СПРАВКА «КП»

Алексей Иванович Лебедь родился 14 апреля, 1955 года в Новочеркасске. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола в 1976 году. Военную академию имени М. В. Фрунзе - в 1989 году. Воевал в горячих точках, сС 1979 по 1982 годы нес службу в Афганистане.

В 1995 году избран депутатом Госдумы II созыва от Хакасии. Через год после этого возглавил республику. Неоднократно переизбирался. После трагической гибели в 2002 году в авиакатастрофе старшего брата Александра Лебедя, намеревался баллотироваться на пост губернатора Красноярского края. Однако снял кандидатуру с выборов. В 2009 году ушел в отставку по собственному желанию. Продолжил работать в Госдуме. Был женат (жена скончалась несколько лет назад), в семье двое детей - сын Олег и дочь - Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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