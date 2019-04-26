2019-04-26T12:10:57+03:00
Общество

Пасха 2019 в Красноярске: яйца раскупают миллионами, а куличи – сотнями тысяч

Что почем в магазинах Красноярска накануне праздника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Покупать или не покупать – решать вамПокупать или не покупать – решать вамФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье 28 апреля православные отмечают один из главных религиозных праздников – Пасху. В неделю, предшествующую празднику, красноярцы активно скупают краску, яйца, кагор и куличи, продукты для выпечки и изготовления творожной пасхи. Ажиотаж большой, а что же с ценами? «Комсомолка» заглянула в несколько крупных магазинов, чтобы проверить.

Куличи

Как оказалось, куличи появились на полках уже во вторник, 23 апреля. Не рано ли? Ведь до того момента, как их можно съесть, 5 дней. На упаковке наклеен ярлычок с датой изготовления – там и вовсе 22 апреля. Но производители сообщают: срок годности – 12 дней.

Покупать или не покупать – решать вам. Правильно испеченный кулич, если его хранить при температуре не выше 18 градусов, не испортится. Но зачерствеет, от этого и вкус будет уже не тот.

Яйца

Но самый главный атрибут предстоящего праздника – яйца. В супермаркетах их сейчас стеллажами выкладывают так, чтобы покупатель увидел чуть ли не от самого порога. По правилам такой скоропорт, как яйцо, должен находиться на стеллажах с охлаждением. Но иногда их можно найти и в самом центре торгового зала. Разве это не нарушение?

Представитель сети супермаркетов «Красный Яр» уверяет: яйца очень быстро разбирают. Они бы просто не успели испортиться.

Если присмотреться, произведены яйца не только в Красноярском крае. Их везут к нам из Кузбасса, с Алтая, из Новосибирской и Иркутской областей. Недостатка нет. К тому же крупные ритейлеры уже не наценяют их в связи с ажиотажным спросом, а наоборот – переписывают ценник в меньшую сторону. То есть купить десяток второй категории за 50 рублей – это реально.

(Примечание - в прошлом году на предпасхальной неделе только одна крупная торговая сеть в Красноярске продала более 2 миллионов яиц).

Но это еще не все: в продажу выставляют и крашеные яйца. Тут вам готовые и разноцветные: по цене около 10 рублей за штуку.

Цены пасхального стола

Специалисты Красноярскстата подсчитали, во сколько обойдется в этом году пасхальный стол, если самостоятельно выпекать кулич, красить яйца и готовить пасху из творога. И к ним подать мясные и рыбные блюда.

Цена март-апрель 2019

Цена март-апрель 2019

В целом цены на продовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,5%.

В марте этого года цена за 1 килограмм бескостной говядины составила 485,18 рубля; свинины бескостной – 393,49 рубля. Стоимость 1 килограмма кур охлажденных и мороженых сложилась в размере 162,17 рубля, рыбы охлажденной и мороженой, разделанной лососевых пород – 753,15 рубля.

Из напитков на пасхальный стол подается красное сладкое вино кагор, его средняя цена составляет 610,85 рубля за литр, это на 8,3% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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