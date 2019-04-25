2019-04-25T07:23:09+03:00
Общество

В Красноярске подвели итоги конкурса «Педагогический дебют»

Победительница расплакалась во время объявления результатов
Анастасия ШАЙХОВА
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Финальным испытанием конкурса стала "пресс-конференция" фото_пресс-центр школы 145Финальным испытанием конкурса стала "пресс-конференция" фото_пресс-центр школы 145
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Шесть финалистов боролись за право стать лучшим молодым специалистом города Красноярска. Конкурс «Педагогический дебют» - это, по сути, младший брат конкурса «Учитель года». Только для учителей, которые проработали в школе от года до трех. Самые молодые, самые креативные, у которых еще глаз горит и в голове куча идей. Они не боятся их реализовывать, а дети таких учителей просто обожают, ведь возрастная разница у них не такая уж и большая. Они знают, что такое инстаграм и вк, слушают ту же музыку. Но у них есть чему поучиться, в свои 23-25 лет, ребята получили базовое университетское образование и на этом обучение не прекращают. Проходят курсы повышения квалификации, участвуют в различных семинарах.

Все участники очень волновались, пока ждали подведения итогов фото_пресс-центр школы 145

Все участники очень волновались, пока ждали подведения итогов фото_пресс-центр школы 145

На днях в краевом центре состоялся финал городского конкурса «Педагогический дебют». Завершающим испытанием стала пресс-конференция, поэтому «Комсомольская правда», завсегдатай учительских конкурсов не могла остаться в стороне. Кому, как ни представителям СМИ оценивать пресс-конференцию! Задавали каверзные вопросы участникам школьники, молодые коллеги, стажисты.

Надежда Данилова заплакала, когда ее назвали победительницей фото_пресс-центр школы 145

Надежда Данилова заплакала, когда ее назвали победительницей фото_пресс-центр школы 145

Говорили о современной школе и роли современного учителя. Как это обычно бывает, в финале оказались только девушки. Историк, математик, учитель начальных классов и целых три педагога иностранного языка! Ни минуты не теряясь, девчонки давали ответы на самые сложные вопросы. Высказывали свои точки зрения, спорили, и, конечно же, очень волновались, хотя и не показывали виду.

Самым волнующим стало подведение итогов. И пока эксперты подсчитывали баллы, которые выставили за испытание члены жюри, слово было предоставлено партнером конкурса.

Приз симпатий "КП" получила Наталья Гончарова фото_пресс-центр школы 145

Приз симпатий "КП" получила Наталья Гончарова фото_пресс-центр школы 145

Мы вручили от ИД «Комсомольская правда» замечательные умные и красивые книги. Приза симпатий «Комсомолки» была удостоена Наталья Гончарова, учитель начальных классов школы №145:

- Вне школы я любящая дочь, сестра и внучка, - делится на страницы школы наша победительница. – Люблю проводить время со своей семьей, а также посещать театры и кино.

Наконец, настало время объявить победителя конкурса. Ею стала учитель иностранного языка школы № 7 Надежда Данилова. Когда председатель жюри назвала ее фамилию, девушка даже расплакалась:

- Я до сих пор пребываю в состоянии шока! – поделилась Надежда Данилова после окончания конкурса.

Скромная девушка хоть и отвечала на вопросы бойко, тянула руку, как прилежная школьница, но оказаться победительницей даже не надеялась.

Будем надеяться, что скоро мы увидим финалистов на конкурсе "Учитель года" фото_пресс-центр школы 145

Будем надеяться, что скоро мы увидим финалистов на конкурсе "Учитель года" фото_пресс-центр школы 145

Будем надеяться, что через пару лет, мы увидим девчонок в составе конкурсантов более серьезного испытания – «Учитель года города Красноярска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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