«Я просто оказался ближе всех»: «Комсомолка» нашла героя-водителя, спасшего ребенка от разъяренного алабая

- Уйди-и-и, гад! Вон пошел! - и дальше целый шквал крепких выражений. У кого не сдадут нервы, когда на твоих глазах ребенка рвет разъяренная собака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705073" frameborder="0"></iframe> Собака напала на ребенка.

Наперерез зверю

Все случилось позавчера, 23 апреля, в городке Иланский Красноярского края. 12-летний Дима Я. возвращался из школы, когда на него накинулся вылетевший из ограды частного дома громадный алабай.

Впился зубами в школьный рюкзачок, потом схватил зубами за руку. Страшное видео попало на запись регистратора проезжавшего по дороге автомобиля. На кадрах видно: машина движется на приличной скорости. Вдруг из калитки вылетает огромный пес. И кидается наперерез ребенку…

Когда Дима вернулся домой он минут 10 слова не мог сказатьФото: из личного архива

А дальше происходит невероятное. Водитель, крича и матерясь, резко тормозит. И невесть как вклинивается между ребенком и взбесившимся зверем.

«В ноги поклонюсь»

«Комсомолка» нашла семью мальчика. Оказалось, Диму и его старшую сестру растит бабушка. (59-летняя Ольга Александровна детям вместо матери. У ее дочки, другая семья, хотя она и навещает ребят).

- Дай Бог здоровья тому человеку, кто остановился, - говорит пенсионерка. – Если бы не он, собака столкнула бы Диму в кювет и загрызла. Я уже узнала фамилию мужчины – это Сергей Давыдов, работает машинистом-инструктором в иланском железнодорожном депо. Мне ему в ноги нужно поклониться, узнать адрес да отвезти хоть коробку конфет, коньячок. Спас моего внука!

Что потом творилось с Димой, надо было видеть, всхлипывает женщина. Забежал в дом, минут 10 слова не мог сказать. Плакал и все повторял: «Собака… собака, рука… рука». А, когда чуть отошел, понемногу стал рассказывать. И тут затрясло всех.

Ольга Александровна, бабушка ДимыФото: из личного архива

- Валерианки бутылек ушел. Раздела внука, вроде весь целый. Только локоть красный, сейчас мазью мажем. На куртке дырки, портфель порван. Пес так его хватал. Хорошо, рюкзак мощный, защитил спину. Дима у нас в детстве испуг пережил, а теперь еще и этот шок. Сказал мне: «Я буду, баба, с тобой спать, я боюсь, а вдруг он мне ночью приснится?». Спит теперь только со мной. Лишь бы отпустило. Я уже и «бабушку» нашла, которая лечит, будем отливать испуг. А еще была у меня женщина, тоже очевидец. Она с другой стороны ехала с мужем. Тот так расстроился, что попал в больницу с сердечным приступом.

На следующее утро Ольга Александровна написала заявление в полицию. Ее заверили: видео посмотрели, примем меры. А вечером того же дня ей позвонила хозяйка алабая. «Я его пристрелила, не переживайте, больше не укусит», - заявила женщина.

- А нас столько детей по улице в школу ходит в тот район! Я ей говорю: «Ты же знала, что у тебя такая собака, зачем выпустила?». Говорили, перед Димой девочка шла, пес тоже на нее накидывался. Потом ее отец искал, но не нашел, чья это собака.

«Мог бы и жизнь отдать»

А что же водитель? Вначале 35-летний Сергей Давыдов не хотел общаться с журналистами: «Что вы из меня героя делаете? Это мужской поступок, нор-маль-ный!».

Но, в конце концов, согласился рассказать, как все было.

- Такое совпадение. У меня двое маленьких детей. Недавно увидел по ТВ подобный сюжет: пес напал на ребенка. Еще подумалось: за дите сам бы загрыз, кинулся на собаку. А тут – все повторилось в реальности.

Сергей не считает свой поступок героический, говорит, что так сделал бы любой нормальный мужикФото: из личного архива

Понимаете, из водителей я оказался ближе всех. Вот и решил: надо отпугнуть собаку, но не задеть парня. И получилось: бампером оттолкнул пса, а ребенка не тронул. На бампере теперь трещина, ну да ладно.

Была ли возможность проехать мимо? У меня нет. Не знаю, я так воспитан. Кому-то это покажется глупым, но… Я бы мог и жизнь отдать, если надо, чтобы спасти.

Когда видео появилось в интернете, мне много что говорили. Хайп, пиар… Но я надеюсь, может быть, этот случай кого-то чему-то научит. И человек, который прошел бы мимо в сложной ситуации, остановится и поможет.

За помощь в подготовке публикации благодарим пресс-службу КрасЖД, а также Юрия Владимировича Максакова (Иланское).