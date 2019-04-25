Быть или не быть новым храмам в Красноярске

Сегодня мы начинаем проект «Время веры», один раз в месяц будем выходить в эфир радио «Комсомольская правда» и делать спецвыпуск в еженедельнике.

И первой темой для обсуждения на радио стало строительство храмов в Красноярске. С одной стороны - никто не возражает. С другой - многие считают, что места, на которых планируется возведение храмов, выбраны неправильно. Борьба мнений идет сейчас по двум храмам - на Стрелке и на Баумана.

На Стрелке решение о строительстве принято еще в 2016 году, сейчас идет согласование переноса на 6 метров от Енисея в сторону дороги во избежание возможных подтоплений и для увеличения пешеходной набережной.

Новый храм в Октябрьском районе планируется построить в сквере на пересечении улицы Баумана и проспекта Свободного – у этого проекта особенно много противников, поскольку эту зеленую зону благоустраивают уже несколько лет, и она является единственным местом для прогулок в этом жилом районе.

Своим мнением о строительстве храмов в Красноярске в прямом эфире радио «Комсомольская правда» поделились руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов и отец Олег Вальтер, настоятель храма в Торгашино.

- Как вам кажется, должна ли Церковь показать пример христианского смирения, терпения? Когда во время публичных слушаний по строительству храма уровень агрессии зашкаливает – разве это нормально?

Андрей Скворцов:

- Это ненормально, конечно. Церковь находится в стороне от политики, для Церкви важны христианские ценности. Красноярцы уже высказали свое мнение, сейчас решающее слово за администрацией города.

- Основная проблема – в выборе места. У меня нет сомнений, что если бы Церковь взяла заброшенный пустырь и превратила его в райский уголок, горожане сказали бы спасибо и уважали бы такое решение.

Андрей Скворцов:

- По храму в Октябрьском районе рассматривалось несколько площадок, но администрация города предложила именно участок на Баумана. Что касается заброшенных пустырей, нам всем кажется, что в городе их много. На самом деле все эти участки уже кому-то принадлежат, и свободной земли в Красноярске практически нет даже на окраинах и в пригороде.

Например, в микрорайоне Преображенский, где тоже прошли общественные слушания, на месте будущего храма сейчас пустырь. Но этот участок первоначально планировался под застройку. Здесь строительная компания пошла навстречу, чтобы у людей был храм в шаговой доступности. Район считается элитным, и храм может стать центром большого жилого массива.

Отец Олег:

- Наш храм построен как раз на пустыре. Еще до революции на этом месте стояла деревянная церковь Николая Чудотворца. Потом ее приспособили под зернохранилище и в итоге сожгли. Многие годы здесь была свалка. Инициативные христиане медленно-медленно шли к новому храму. Сначала поставили вагончик, в нем службы шли около десяти лет, все это время убирали территорию, выгребали мусор. А теперь, когда чисто и хорошо, место стало обустроенным, с лавочками и брусчаткой, мы услышали: надо все снести и поставить детскую площадку.

А мы никому не запрещаем приходить, даже тем, кто идет к храму с пивом и сигаретами, мы и за ними окурки подбираем.

- Еще один вопрос к Церкви - храм строится, когда есть община. В этих двух случаях общины нет. Что можете ответить на этот вопрос красноярцев?

Андрей Скворцов:

- Всегда появляются инициативные группы. Именно с них все и начинается. Но место выбирать мы не можем, здесь полностью зависим от решения администрации города.

Отец Олег:

- У нас в Торгашино было очень много сект, православные были на осадном положении. Люди сами захотели церковь! Я постараюсь объяснить, почему сторонники церкви порой так эмоционально отстаивают свое право на веру. Люди много лет жили в атмосфере безверия и веру хранили как драгоценность, а теперь у них хотят отнять то, что они любят, что сберегали долгие годы. Они кричат не из злости, а от любви и очень не хотят расставаться с тем, что им дорого.

- Еще одно возражение горожан: храм на Стрелке совсем неисторический. Прежний стоял на месте краевой администрации. Однако сносить ее никто не планирует. Зато под строительство отдан благоустроенный участок, где любят гулять горожане.

Андрей Скворцов:

- О сносе зданий не может быть и речи, иначе мы не будем отличаться от тех, кто в 30-е годы разрушал церкви. Поэтому нужно строить там, где нет зданий.

- После того, как решение принято, как строится храм?

Отец Олег:

- Это очень долго и очень трудно. Мы строим с 2006 года. За это время изменилась проектная документация, законодательство, - все это тоже увеличивает сроки и затраты. На Баумана, возможно, построят быстро, по каркасной технологии. Мы воскресную школу хотим построить по этой технологии, в строительстве храмов она тоже допускается.

Где находится сердце Красноярска?

После пожара, в котором сгорел собор Парижской Богоматери, постоянно говорили о том, что это сердце Парижа. А что мы можем назвать сердцем Красноярска? Енисей? Заповедник «Столбы»? Есть ли в нашем городе здание, безоговорочно претендующее на это неофициальное, но при этом чрезвычайно почетное звание? Есть шанс, что таким сердцем может стать будущий Богородице-Рождественский собор.

Во-первых, у него невероятная история! Давайте вспомним основные моменты его зарождения, строительства и разрушения.

Таким сбыл Богородице-Рождественский собор до 1936 года

Решение о строительстве кафедрального Богородице-Рождественского собора было принято на съезде золотопромышленников в 1843 г. после получения известия о рождении цесаревича Николая. Проект заказали архитектору Константину Тону, именно он тогда строил самый большой храм Русской Православной Церкви, храм Христа Спасителя в Москве. Но построенное здание разрушилось в 1849 году, его своды опали, стены растрескались. Красноярский купец Исидор Григорьевич Щеголев, который был попечителем строительства, искупил свой недосмотр: построил новый храм на собственные средства. Он получился светлый, просторный, теплый и стал самым большим в Сибири.

30 декабря 1935 года было принято решение крайисполкома о сносе Богородице-Рождественского собора под будущий Дом Советов. Он дважды выдержал взрыв динамита и был разрушен лишь после третьего взрыва 12 июля 1936 года.

Во-вторых – место для его возрождения выбрано уникальное. Именно здесь в 1628 году впервые высадились казаки во главе с Андреем Дубенским и основали Красноярск. Напомним, что в 2007 году на этом месте планировали построить три торгово-офисных высотки, а между ними, на закатанной в асфальт территории, сделать парковки. И, кстати, никто из горожан тогда не возражал!

В-третьих, территорию от Музейного центра до вантового моста, не занятую храмом, займет зеленая зона, ограды у храма не будет. Здесь примером может послужить набережная Енисея в п. Удачный у стен Успенского мужского монастыря, куда теперь часто приезжают горожане.

Проект храма будет отличаться от того, что был реализован в XIX веке. Чтобы защитить здание от подтопления и поднять его над уровнем земельного участка, его установят на стилобат (цоколь), в котором разместятся все технические помещения, включая паркинг.

По примерным расчетам возведение храма может обойтись в 1-1,2 миллиарда рублей, но это не бюджетные деньги, а средства меценатов. Начало строительства планируется на конец 2019 года, окончание – через 3,5 года.

Кстати

Место строительства храма

Строгих правил здесь нет. Традиционно церкви строились на самых видных местах, на кладбищах и в центре городов, поближе к людям.

Ограда и ворота

Вокруг церкви часто ставят ограду с воротами и узкой калиткой. Верующие входят через нее на территорию храма, что является символом тесных врат, ведущих ко спасению. Однако многие церкви не имеют ограждения, в их числе и храмы в центре Красноярска.