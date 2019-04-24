«Грыз пацана»: водитель отбил школьника от разъяренного алабая

- Уйди-и-и, гад! Вон пошел! - и дальше целый шквал непечатных выражений. У кого не сдадут нервы, когда на твоих глазах здоровенный алабай рвет ребенка.

Все случилось вчера, 23 апреля, в городке Иланский (Красноярского края). А сегодня шокирующее видео появилось в группе «ЧП Канск». Его автор – тот самый мужчина, ставший героем ролика.

На кадрах регистратора видно: машина движется на скорости. По дороге перед ней идет мальчишка лет 10-12 в синей куртке, с рюкзаком. И тут из калитки какого-то двора скачками вылетает огромный светлый пес. Кидается наперерез ребенку и впивается зубами в одежду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705073" frameborder="0"></iframe> Собака напала на ребенка.

- Ах, ты ж (…), - выдыхает ошарашенный водитель. Но не теряется, начинает кричать, сигналить, бьет по газам, пытается отогнать зверя. От неожиданности разъяренный пес отскакивает к обочине.

Но через пару секунд опять возвращается к своей жертве. Хватает пацана зубами за куртку, рюкзак, рычит. А тот отчаянно защищаясь, уворачивается, петляет по дороге.

Неизвестно, чем бы могло все закончиться, если бы не появились еще два авто. Заметив, что творится, проезжающие мимо водители повыскакивали из машин.

- Он же грыз пацана, - говорит автор ролика. – Выскочил со двора и давай!

Когда опасность миновала, перепуганный мальчишка пустился наутек. Но через пару секунд ребенка нагнал спасший его мужчина.

- Не покусал? Кровь не течет? Скажи родителям, пусть заявление подают.

Появившись в соцсетях, видео вызвало множество комментов. «Ты реальный мужик, - пишут люди автору ролика. – С большой буквы. Респект, что не растерялся!