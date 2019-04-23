Ямщик, не грусти! Жители маленького городка помогли страстному лошаднику собрать денег на нового рысака

Орловского рысака Паруса и его хозяина 60-летнего Евгения Попова в Енисейске (городок на 20 000 жителей в Красноярском крае) знали все. Парус - любимец детворы и туристов. На любом городском празднике катание с ветерком на фаэтоне – первое развлечение. Но зимой у Евгения случилась беда: Парус погиб. Тогда совершенно незнакомые люди протянули ему руку помощи...

Фото: кинорежиссер Андрей Гришаков

Из рода ямщиков

О лошадях Евгений Попов знает все. Он из семьи потомственных ямщиков – и отец, и дед всегда занимались лошадьми.

- Видимо, любовь к ним по крови передалась, - шутит он. – С 6 лет за ними ухаживаю. Сейчас вот, когда на пенсию вышел, есть больше времени на это.

В хозяйстве у Попова был Парус – орловский рысак в самом рассвете сил, 14 лет. И еще одна кобылка, но ее пришлось продать. Здоровье начало подводить Евгения - спина от тяжелой работы заболела. Он ведь все своими руками делает: подковать коня – сам, задать корма (а ест лошадь немало) – тоже сам, подлатать что-то на небольшой конюшне – только сам. Вот спину и надорвал. Кобылку продал, а от Паруса отказаться не смог…

Фото: кинорежиссер Андрей Гришаков

Парус в яблоках

Парус попал к Поповым еще нескладным жеребенком – орловский рысак в яблоках. Любопытные, очень умные глаза, длинные ноги, теплый и влажный нос, шершавый язык – он для Евгения был не просто конем, а членом семьи. Да, что там! Паруса все в Енисейске любили. Местные говорят: бывало, подойдешь к нему с кусочком яблока на каком-нибудь городском празднике, спрашиваешь: как дела? А он тихонько ржет в ответ, морду тянет – общается, стало быть. А фотографироваться как любил – страсть! Только человека с камерой завидит, сразу красуется – и тем боком, и другим повернется, мышцами играет. Ну, чисто фотомодель! Особенно с дамами кокетничал да ребятишек с удовольствием катал.

- Красавец, конечно, был. Все им восхищались. Взяли мы его двухлеткой на красноярском ипподроме, 12 лет с нами прожил, - рассказывает Наталья Попова, жена Евгения. – Почему пал – до сих пор не знаем точно. Предполагаем, что тромб оторвался. 31 декабря Евгений пошел к Парусу с вкусненьким – Новый год как-никак. Принес ему яблочко. Парус, конечно, обрадовался гостинцу, вышел в загон, пройтись. Чуть позже, около 20.00, Женя отправился напоить коня, а он уже пал. Страшные дни были для всей нашей семьи, как ребенок ведь он нам был. А теперь решили еще одного орловского рысака брать – они такие умные. После Паруса другую породу не хотим.

Фото: кинорежиссер Андрей Гришаков

Горе было у всего Енисейска. Тогда общественники решили помочь Попову собрать денег на новую лошадь. Бролсили клич в соцсетях. Откликнулись совершенно незнакомые люди, которых тронула история Евгения и его Паруса.

Активно помогают Поповым общественники и туроператоры. Ведь его Парус и фаэтон, на котором Евгений катал детвору – местная достопримечательность.

- У меня небольшая туристическая фирма, делаем экскурсии по Енисейску, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья Стрижова. – К Поповым на подворье обязательно везем, особенно иностранцам там нравится. У них красиво всегда: цветов много, аккуратно все, чисто, конюшня – особое место. Евгений там обустроил все своими руками. И знаете, сразу скажу, что для них лошадь – не источник дохода, потому что ребятишек Женя вообще бесплатно катает.

Фото: кинорежиссер Андрей Гришаков

Лошадиная сила

С туристических групп Попов тоже брал немного: 2 000 рублей за 20 человек. Сажал в фаэтон по трое и катал, сколько вздумается. Деньги шли в основном на корм Парусу. Коню – польза, ему ведь застаиваться нельзя, а туристам – радость (и денег немного потратил, и накатался от души). Лошадь ведь она не простое животное – она человеку силу дает. К Евгению, например, частенько привозили детей, больных ДЦП или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И многим помогало общение с Парусом.

- Это не иппотерапия, - говорит Наталья. – Просто некоторые родители просили, чтобы ребенок побыл с лошадью, погладил, постоял рядом, посидел на Парусе. Женя позволял. Все под строгим надзором родителей. И детям нравилось, и родители потом говорили, что лошадь, действительно, силой ребятишек заряжает. К нам вообще детей много водят – разных. Совершенно здоровых тоже, им в радость это. Одна девочка, например, 6 лет ходила, училась ездить. Теперь вот знаю, что она на ветеринара собирается поступать.

За пять дней уже поступило 120 000 рублей, - чтобы купить коня, нужно порядка 250 000. Деньги продолжают поступать, сомнений уже нет – необходимую сумму соберут. Если вы хотите помочь, то номер карты привязан к телефону: 8-913-045-08-48 (Павлов Евгений Федорович).