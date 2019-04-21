Даже виноград не помыла: енотиха Майя изменила праздничную программу в красноярском зоопарке

Сегодня, 21 апреля, в Парке флоры и фауны «Роев ручей» отмечали День Енота. Главный герой праздника – енотиха Майя. Домовитая милашка, очаровашка и всеобщая любимица. Стоит хоть раз посмотреть на ее умилительную мордочку и все… Навсегда попадаешь в число ее поклонников.

Майя решила принять гостей в своих «апартаментах»Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Вот и сегодня поклонники и обожатели собрались даже в такую промозглую погоду, чтобы поздравить Майю с праздником. Намечалось торжество возле конюшни, там, где живут звери из отдела ручных животных. Для енотихи поставили стол с игрушками и угощением. Методисты приготовились рассказывать истории про енотов. Среди гостей оказались лис Ральф и собака Зима. Но Майя не торопилась принимать поздравления.

Лис Ральф тоже пришел поздравил МайюФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Перед самым праздником Майя решила, что нагулялась и пошла домой, в свой вольер, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парка. – В итоге зоологи пригласили всех к вольеру енота.

Стирать любимица публики очень любитФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Первая часть празднования – купание. Майе поставили тазик с водой и игрушками. Когда енотиха вдоволь наплюхалась, ей предложили десерт из фруктов. Первым делом она съела виноград. Даже не стала его мыть! Потом взялась за творог: его она смачивала в воде. Остальные фрукты - бананы, груши и яблоки – уже съела в последнюю очередь.

А вот и угощениеФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Добавим, что еноты всеядны. В первой половине дня они любят полакомиться фруктами, фундуком, творогом, гречневой кашей и молоком. На полдник и ужин еноты предпочитают мясо или рыбу.

Посетители не могли налюбоваться на героиню праздникаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В зоопарке приглашают полюбоваться на Майю в выходные: в эти дни она часто прогуливается по территории в сопровождении зоолога.