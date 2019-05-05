2019-05-05T09:58:44+03:00
Происшествия

«Нет лекарства, но есть надежда»: из-за редчайшей болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Таких, как он, в мире единицы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Из-за редчайшей болезни мальчик из Красноярска превращается в каменного. Фото: Добро24.ру.Из-за редчайшей болезни мальчик из Красноярска превращается в каменного. Фото: Добро24.ру.
Изменить размер текста:

Кажется, такого просто не может быть. Невероятная, одна из самых редких в мире болезней, превращает малыша из Красноярска в каменного. Историю 2,5-летнего Тимоши Павленко рассказали сотрудники благотворительного фонда «Добро24.ру».

Оказывается, таких, как он, в мире один на два миллиона. Поэтому врачи долго не могли поставить диагноз.

- Долгожданный, любимый, Тимофей родился здоровым малышом, - делятся родители. – Только большие пальчики на ногах были немножко искривлены. Нам сказали, ничего страшного, массажем можно исправить. Но это было началом всех наших бед. Через месяц на голове появилась шишка, которая меняла место расположения по всей голове, она появлялась и проходила. Мы обошли всех врачей в Красноярске, вплоть до онколога, в пять месяцев нам была сделана биопсия и МРТ которые ничего страшного не показали. Врачи разводили руками и в один голос говорили, что с возрастом все пройдет. В год и два месяца уплотнение с головы спустилось на шею, спинку, грудь и ручки. Тимофей стал очень ограничен в движении, руки не поднимаются и не разгибаются в локтях, шея не поворачивается, спинка не сгибается и не выпрямляется. В 2018 году в Москве в НИИ генетики нам был поставлен страшный диагноз «прогрессирующая фибродисплазия».

Давайте поможем Тимоше? Фото: Добро24.ру.

Давайте поможем Тимоше? Фото: Добро24.ру.

Это генетическое заболевание, когда мышцы и сухожилия человека постепенно каменеют, превращаясь в кости. Излечивать от него пока не научились. Нигде в мире.

- Нет лекарств, но есть надежда, что ученые найдут выход, - продолжают близкие Тимоши. – А пока нам остается только ждать и верить.

В июле в Москву приезжают два уникальных врача из США, ведущие специалисты по этому заболеванию. И Тимоше с мамой нужно обязательно к ним попасть. Ведь известны случаи, когда люди с таким диагнозом получали высшее образование, заводили семьи. Значит, с ним как-то можно научиться жить.

- Без вашей помощи и поддержки нам не справиться! – говорят родители. - Дайте ребенку шанс!

КОНКРЕТНО

На поездку в Москву нужно 120 тысяч рублей, собрано чуть более 11 тысяч. Как помочь мальчику и его семье, можно узнать здесь. (В назначении платежа не забывайте указать «Благотворительное пожертвование на лечение Тимоши Павленко»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Необычное явление попало на камеру в Абакане
Лису с тремя малышами заметили в центре Красноярска
«Только у сердца»: красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту
«Рыба есть?»: соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя
«Чтение с увлечением» позволяет забыть о болезни хотя бы на время
Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Горе-брокер из Хакасии перевел мошенникам 477 тысяч рублей
В Красноярском крае пропал мужчина с армейской татуировкой на руке
В Красноярске футболисты «Енисея» провели товарищеский матч с осужденными
СМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол
В красноярском зоопарке отметили день рождения леопарда Кирина
Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария
Для «Чтения с увлечением» волонтеры Ростелекома выбирают свои любимые книги!
В Туве по вине водителей без прав одновременно произошло три ДТП: один человек погиб, семеро пострадали
Футбольный клуб «Енисей» потратит 10 миллионов рублей на экипировку для команды
Красноярский край попал в лидеры по смертности на пожарах
Красноярск вошел в тройку городов с самыми дешевыми отелями
В Красноярске пропал 18-летний Николай Поляков
Красноярск – единственный претендент на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году
В Красноярске пройдет субботник на дне Енисея