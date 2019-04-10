«Это какая-то ошибка!»: коренным народам Севера запретили два месяца ловить всю без исключения рыбу

Рыба для жителей Крайнего Севера – это «хлеб», который - без преувеличения! - подается к столу в каждом доме и практически каждый день. Поэтому запрет вылова любой рыбы, который минсельхоз России ввел с 20 апреля по 20 июня в Енисейском рыбохозяйственном районе (практически весь север Красноярского края, в том числе и Таймыр), местные просто не поняли. И приказ минсельхоза №402 (подписанный осенью 2018) – тот самый документ, теперь, как говорится, у всех на устах. «Это, наверное, ошибка какая-то! Как можно людям не ловить рыбу?!» - вопрос, который задают сегодня депутаты таймырского райсовета, омбудсмен по защите прав коренных малочисленных народов Красноярского края и, конечно, простые северяне.

- Нам сказали, что речь идет о сохранении биоресурсов для будущих поколений, рыба в этот период на нерест идет - это мы понимаем и согласны отчасти. Но ведь запрещено вылавливать не только ценные породы рыб - осетра, сига, например, но и хищников. Щуку, налима, сорогу, язя, окуня, тугуна – они мальков ценных пород рыб съедают в два счета. Вообще все виды… Это непонятная мера, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Николай Шляхов, глава села Верхнеимбатское Туруханского района (оно тоже вошло в зону запрета). - В наших местах рацион людей процентов на 60 состоит из рыбы. И не только у коренных народов. У многих тут родовая ветвь по 200 – 300 лет насчитывает. И наши деды всегда ловили рыбу, этим промыслом жили. У нас 450 человек в селе – какой вред мы можем нанести экосистеме Енисея? Ловим-то, чтобы зиму прожить, – не в промышленных масштабах. С апреля по конец июня! – как так-то? Больше вам скажу: многие не верят, что такой приказ действительно есть. А он есть!

Рыбу на Севере солят – в основном селедку, а некоторые и щуку, коптят - заготавливают впрок. Налима, правда, на наживку и по зиме ловят: его не засолишь «на потом», вкус рыба теряет. Да и в морозы долго не высидишь на реке. Вот и запасается народ, кто как может. У кого в отдаленных мелких деревеньках холодильников и холодильных камер нет, те делают ледник – глубокую яму. В нее всю зиму скидывают снег. А когда приходит лето (оно на Севере короткое и, прямо скажем, не жаркое), в леднике хранят улов.

- У нас в селе люди, поверьте, небогатые… Что им теперь делать? Мы уж и депутатам писали, и чиновникам – услышьте нас, пожалуйста! - продолжает Николай Шляхов. – Росрыбнадзор ведь оштрафует и все. А штрафы высокие: за одного налима – 500 рублей, за осетра – больше 100 тысяч рублей… Ну, как так?

В Дудинке тоже настороженно ждут 20-го апреля: социальное напряжение в обществе по поводу запрета довольно ощутимо, - так говорят местные. Причина все та же – традиционный промысел, который на два месяца станет запрещенным.

- Возможно, это, действительно, ошибка, и нас не исключили из списка территорий, как это раньше делалось, - предполагает начальник отдела природных ресурсов администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Людмила Попова. - Раньше такого запрета не было для жителей Таймыра. Произошло это в результате внесения в приказ изменений, касающихся ограничений по вылову рыбы на озерах Тувы. В результате поправок, подпункт, регулирующий рыболовство, в том числе на Енисее и прилегающих озерах, приобрел новую редакцию.

К делу уже подключился и омбудсмен по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин. Он готовит обращение в адрес минсельхоза России.

- Обращений от людей очень много, люди говорят, что их этот документ приравняет к браконьерам, - говорит Семен Пальчин. - Ненцы, долгане, энцы, нганасане, кеты, чулымцы... Русские старожилы тоже. Мы ведь, северяне, не делим на «своих» и «чужих», одним воздухом дышим. Не ловить рыбу они не смогут просто! Если бы запрет касался только промышленного рыболовства – другой разговор, а тут человек себе на пропитание ловит – и он браконьер! У нас закон «О рыболовстве» говорит, что приоритет государство дает тем, для кого ловля рыбы – основа жизнедеятельности. Но по факту около 20 процентов квот уходит тем, кто не имеет отношения к коренным народам Севера. И они «вооружены»: сетки, современные лодки с мощными моторами, навигаторы. Наша беднота - им не конкуренты. А дальше по сценарию: у него квота на тонну рыбы, а вывозит он 10 тонн. Вот и весь рассказ. Готовим обращение в минсельхоз по поводу этой ситуации. Но когда теперь решится вопрос – непонятно: запреты быстро в силу вступают, а вот обратный ход им дать – очень трудно...