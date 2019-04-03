«Сибирские Робинзоны»: семья с тремя детьми переехала в брошенную деревню, чтобы не дать ее ликвидировать

Вымирающие деревни, последние жители, - об этом «Комсомолка» писала не раз. Но история с деревенькой Зеленцы (Красноярский край) – особенная. «Последний житель» здесь – не пенсионер, не отшельник, а молодой мужчина, его жена (обоим по 41 году) и трое детей. Все они еще недавно жили в районном центре, в Ачинске. А в Зеленцах, где Денис рос у бабушки, была дача, здесь лето проводили. Но однажды Карнаухов узнал – районные власти хотят деревню официально «ликвидировать». И решил: костьми лягу, а деревню не отдам. Собрал всю семью и перевез...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700950" frameborder="0"></iframe> Сибирские Робинзоны.Видео: телеканал ОСА

«Неважно где, лишь бы с тобой!»

От Ачинска до Зеленцов чуть больше 70 километров. Дорога, как в песне – семь загибов на версту: сплошные ухабы, ямы да бурьян. Ездить-то по ней особо не кому, вот и заросла. Карнаухов почитай один ее и осваивает. По зимнику, правда, легче: снег выпадает – грейдер прошел, все заровнял и можно ехать. А весной без внедорожника типа «Нива» или УАЗ сюда не сунешься.

Дорога в Зеленцы Фото: телеканал ОСА

- Я в Ачинск часто езжу, работаю там кочегаром сутки через трое, - рассказывает Денис. – Специально себе такой график искал, чтобы в Зеленцах с семьей больше времени проводить. Инга с детьми весь год в деревне. Перебрались мы сюда из Ачинска несколько лет назад. До этого жили, как все, в городе: квартира, бизнес у каждого свой. Я запчастями для сельхозтехники занимался, торговал, а Инга держала небольшой цветочный магазинчик. Не олигархи, конечно, золотых гор у нас не было, но на жизнь хватало и неплохо.

В Ачинске у Дениса и Инги осталась добротная двухуровневая квартира с камином. За ней сейчас старший сын Тимур присматривает. Он недавно вернулся из армии, в полицию устраивается на работу.

- Когда Тимур мне звонит в деревню, постоянно говорит: «К вам хочу, в Зеленцы», - смеется Денис. – Не по душе ему городская суета. А младшие Артур (13 лет) и Кирюха (9 лет) с нами. В деревне им раздолье: хотят – в Интернете сидят, он у нас есть, а хотят – вон места сколько, куда не кинь взгляд, везде лес да поля. Резвись – не хочу, воздух свежий…

Перебраться в Зеленцы Инга и Денис решили неожиданно несколько лет назад. До этого держали здесь дачу, на лето с детьми приезжали. Местных к тому моменту в деревне уже ни души не было: старики – кто умер, а кто в город к детям перебрался, а молодежь, как нынче водится, в деревню калачом не заманишь. Как-то по осени, когда весь урожай был собран, и настала пора выбираться в город, Денис и Инга обсуждали, как на следующий год будут прорываться в Зеленцы. Дорогу-то развезет - мама не горюй.

- Слушай, ну что мы решаем да думаем? Давай просто здесь останемся, да и все, - неожиданно предложил Денис.

- А давай, – согласилась Инга. Потом, правда, всплакнула: «Да мне неважно где, лишь бы с тобой!»

Так и переехали.

Дом Денису достался от бабушки и деда Фото: телеканал ОСА

Казацкая правда

Налаживать быт пришлось практически с нуля. Но все постепенно: Денис отремонтировал дом, утеплил, отопление наладил, загоны для скота, трактор купил – в хозяйстве без него никак.

- Я и по сей день его привожу в порядок: в своем доме всегда работа найдется, - рассуждает Денис.

Инга, конечно, больше женской работой занимается. Но и мужу плечо иногда подставляет.

- Я и трактор с ним иногда чиню, - смеется женщина, - то инструмент подам, то еще чем пособить надо. Весь день от зари до зари у нас занят. Помимо готовки, стирки и уборки, надо коз подоить, корма скоту задать, летом огород начнется. Так что отдыхать на печи особо некогда. В город не хочу. Зачем? Связь у нас здесь есть, антенна спутниковая, телевизор, Интернет не сказать, что скоростной, но есть. Так что ни мы, ни дети от мира не оторваны. Да и решение переехать мы все-таки вместе принимали…

Друзья и знакомые кульбит с переездом Карнауховых в Зеленцы не поняли: как так – бросить бизнес, налаженный быт, комфорт и к черту на кулички сорваться?

- Не поняли – мягко говоря. Многие до сих пор у виска крутят! – усмехается Денис. – Мы не спорим, но и от своего выбора не откажемся. Для них Зеленцы – это у черта на рогах, а для нас – у Христа за пазухой. Вот у нас, например, Кирюшка заболел прошлой осенью, в больницу попал в Ачинск. Пока из дома еду не привезли, его там ничем накормить не могли! Потом врач одна в возрасте уже догадалась. Посмеялась еще: «Ребенка из тайги привезли, захотели кашей на воде накормить!» Конечно, он все это не ест. Дома у нас молоко козье, сыр, сметана, творог, мясо свежее – все свое.

Хозяйство у Дениса и Инги большое: кролики, гули, куры, свиньи, 18 коз – можно сказать, целое стадо.

Артур и Кирилл Карнауховы Фото: телеканал ОСА

- Это для нас сейчас стадо, а был бы мой дед живой, посмеялся бы: «Что, сил нет скот держать?!», - говорит Денис. - Я ведь из казаков, а казаки – вольные люди, но землю свою всегда любили и Отечеству служили. Знаете ведь кодекс русских офицеров: душа – Богу, сердце – женщине, жизнь – Отечеству, честь – никому! Мои вот предки в эти места еще в 17 веке перебрались. Первое упоминание о них от 1642 года я нашел в летописи служилых людей Тульского воеводы: казак с дикого поля Петруша Карнаухов – мой предок. Сначала под Оренбургом служил, потом в наших местах осваивал Сибирь. Своих детей я тоже в казацких традициях воспитываю: люби свою землю, и она будет любить тебя. А когда стало ясно, что Зеленцы вот-вот с лица земли исчезнут, я подумал: не отдам! Вот и весь разговор.

Хозяйство у Карнауховых большое, только коз 18 голов Фото: телеканал ОСА

Вообще, Зеленцы никогда большой деревней не были. В советское время, правда, процветали: 20 дворов, колхоз небольшой, скотина, засеянные хлебом поля… Теперь все поросло быльем. Но Денис в дом, действительно, вцепился руками и ногами.

- Он мне от бабушки с дедушкой достался. Я ведь ребенком слабым рос, постоянно болел. На лето родители к бабушке в деревню отправляли, она меня на здоровой пище и свежем воздухе, можно сказать, на ноги поставила. Теперь я сделаю все, чтобы Зеленцы жили.

С чиновниками у Карнаухова мир был не всегда. Когда семья переехала, те как раз хотели снимать в деревне провода, не говоря о том, что с дорогой помогать не хотели.

- Я им сказал: Зеленцы не померли! Ругались, конечно, пыль до потолка была. Сейчас у нас новая глава сельсовета, и проблем с ней пока нет никаких: дорогу чистят, автобус Кирилла и Артура ежедневно возит в школу в поселок Причулымский. Глядишь, и народ сюда вернется.

Денис в это верит, мечтает родную деревню возродить. Кстати, в соседний дом уже заехали люди, - пока как в дачный, но кто знает…