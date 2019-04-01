«Друзья бросили ее возле бара»: в Красноярске при странных обстоятельствах исчезла девушка с пирсингом

В Красноярске разыскивают 24-летнюю Алену Захарову. В ее исчезновении немало странного, начиная с момента, когда ее видели в последний раз, - в ночном клубе в компании общих друзей; заканчивая сообщениями от продавца в ларьке и соседей в общежитии – что они встречали Алену, и совсем недавно. Мама Алены, приехавшая на поиски дочери из Бурятии в Красноярск, обратилась за помощью к журналистам. Возможно, увидев статьи про Алену, кто-то откликнется.

Просил друзей не оставлять Алену, но им было все равно

Алена Захарова из Бурятии, несколько лет назад приехала в Красноярск поступать в колледж на дизайнера. Правда, не доучилась, бросила, подрабатывала швей – через Интернет брала заказы на дом. Она пропала в ночь с 5 на 6 февраля. Вышла из бара на Урицкого, где отдыхала в компании своего парня и пары общих друзей, и исчезла. «Девушка с пирсингом», - так ее прозвали в соцсетях после размещения ориентировок из-за двух проколов на щеках. Внешность у Алены, действительно, запоминающаяся. Однако в истории с ее исчезновением это далеко не самое главное, - рассказывает Марина Бридик, мать девушки:

- Следствие пока на той же стадии, что и месяц назад, - считает Марина. – Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Я в Красноярске уже больше месяца, пока подвижек нет.

Алена и ее муж НиколайФото: из семейного архива

В вечер исчезновения Алена поссорилась в баре со своим парнем, Александром. Как это часто бывает, на эмоциях (и, будем честны, выпивши) выскочила на улицу. Даже не оделась. А морозы стояли еще приличные, до – 40. В тот момент компания уже собиралась домой, и Александр поймал ее уже на выходе, задержал. Попросил общих друзей, Настю и Василия, не бросать Алену. Сам вернулся в бар, чтобы рассчитаться и взять одежду. Общий счет оказался больше, чем у него было налички, поэтому в баре пришлось задержаться. Когда Саша вышел, ни друзей, ни Алены не было и следа. В их общую съемную квартиру Алена так и не вернулась. Позднее оказалось, что Василий и Настя просто оставили ее на улице. Настя, подруга девушки еще со школьных времен, сказала: «Зачем мне ее пьяные истерики слушать».

Правоохранители первым делом изучили камеры видеонаблюдения. Судя по ним, Алена направилась в сторону Енисея, поэтому к делу подключили спасателей, которые обследовали дно реки. Но ничего не нашли.

- Сразу после ее исчезновения мы обратились в «Поиск пропавших детей - Красноярск», и были данные о том, что ее видели в Солнечном, в одном из общежитий (там как раз тот самый Василий живет), - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Марина Бридик. - Мы с Сашей потом у этой общаги три дня дежурили, обошли все вокруг – ломбарды, магазины. И еще в одном киоске продавец узнала Алену, сказала, что эта девушка покупала у нее батончик. И я думаю, это именно она, поскольку продавец назвала примету, которая в ориентировках нигде указана не была, - Алена заикалась. Верю, что она жива. Просто что-то произошло, потрясение какое-то, может, память потеряла…

«С тех пор, как мы расстались, она в ежедневнике ничего не писала»

- Какое потрясение, ссора с любимым человеком?

- До встречи с Сашей Алена была в браке, еще развестись даже не успела. Брак неудачный, на мужа, его Николай зовут, она жаловалась и в соцсетях подругам, и мне говорила. Знаю точно, что руку он на нее не поднимал, но морально уничтожил, изломал. Она у меня девочка ранимая. Позднее дома мы нашли ее ежедневник, где она записи вела обо всем этом, но Николай его забрал под предлогом почитать и не отдает. Хотя я думаю, там, возможно, есть объяснения ее поведению.

С Николаем нам тоже удалось поговорить:

- У нас не оформлен развод. Но, что касается Алены, то я думаю, к несчастью, она погибла – факты об этом говорят: два месяца ее нет, ушла в мороз неизвестно куда… В ежедневнике, который, действительно, у меня, объяснения ее пропажи нет. Там вообще нет записей за последние полгода – с тех пор, как мы расстались, она ничего не писала.

Однако мать девушки верит.

- Я проводником работаю на железной дороге, на работе взяла еще месяц – буду искать ее, пока не найду, - говорит Мари на Бридик.

Если вам что-то известно о местонахождении Алены, о том что с ней могло случиться, очень просим, позвоните в редакцию, - наш номер (391) 206-96-52.