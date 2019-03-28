Ограничения на трудовую деятельность мигрантов в Якутии коснется не всех иностранцев

Серьезное ограничение на работу мигрантов начало действовать в Якутии. Накануне, 27 марта, глава республики Айсен Николаев подписал постановление о запрете на работу людей, приехавших из других государств, в 33 сферах экономической деятельности. Это сельское хозяйство, образование, здравоохранение, соцсулуги, услуги такси, транспортные перевозки, торговля, строительство и другие.

Руководителям предприятий, на которые распространяется этот запрет, дают три месяца на то, чтобы расстаться с иностранными работниками.

Такие меры властей направлены на снижение социальной напряженности в регионе. Напомним, в Якутии прошли митинги после того, как выходец из Средней Азии похитил и изнасиловал жительницу Якутска.

Однако, стоит отметить, что ограничения на работу мигрантов, вступившие в силу в Якутии, коснуться не всех иностранцев. Запрет на трудовую деятельность не распространяется на людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.