2019-03-28T16:18:15+03:00
Общество

Ограничения на трудовую деятельность мигрантов в Якутии коснется не всех иностранцев

Власти республики сделали исключение для людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Руководителям предприятий, на которые распространяется этот запрет, дают три месяца на то, чтобы расстаться с иностранными работниками.Руководителям предприятий, на которые распространяется этот запрет, дают три месяца на то, чтобы расстаться с иностранными работниками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Серьезное ограничение на работу мигрантов начало действовать в Якутии. Накануне, 27 марта, глава республики Айсен Николаев подписал постановление о запрете на работу людей, приехавших из других государств, в 33 сферах экономической деятельности. Это сельское хозяйство, образование, здравоохранение, соцсулуги, услуги такси, транспортные перевозки, торговля, строительство и другие.

Руководителям предприятий, на которые распространяется этот запрет, дают три месяца на то, чтобы расстаться с иностранными работниками.

Такие меры властей направлены на снижение социальной напряженности в регионе. Напомним, в Якутии прошли митинги после того, как выходец из Средней Азии похитил и изнасиловал жительницу Якутска.

Однако, стоит отметить, что ограничения на работу мигрантов, вступившие в силу в Якутии, коснуться не всех иностранцев. Запрет на трудовую деятельность не распространяется на людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
В Красноярске проводят проверку по факту насилия в отношении полицейского
Первый замминистра науки и высшего образования: Если не изменимся, можем потерять идентичность
Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем
В женской колонии Красноярска начали производить газировку
Каждый день в Красноярске регистрируют десятки случаев парковки автомобилей на газонах
В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички
Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет
В России разработали методику определения уровня качества городской среды
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
В Красноярске стартовал КЭФ-2019