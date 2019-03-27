2019-03-27T11:40:53+03:00
Общество

Табун дорогих лошадей сбежал от заводчика и отправился гулять по Красноярску

Полицейским пришлось ловить их с помощью прохожих, а потом отправить в СИЗО [видео]
Елена ИВАНОВА
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Хозяин кинулся искать беглецов, но от копыт уже и «след простыл». Фото: ГУ МВД РоссииХозяин кинулся искать беглецов, но от копыт уже и «след простыл». Фото: ГУ МВД России
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Утро среды началось для дежурной части красноярской городской полиции нетривиально. Первому звонку еще не очень поверили, но когда одно и то же стали рассказывать все новые очевидцы, выслали наряд. По проспекту Свободный, а это практически центр Красноярска, цокал табун лошадей: шестеро взрослых, и два жеребенка. Вышагивали организованно, словно на экскурсии. По всему было видно – лошади холеные, породистые, дорогие, не те, что обычно работают в прокате.

Оперативное видео.ГУ МВД по Красноярскому краю

Необычное происшествие прокомментировали даже в МВД РФ:

- Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось остановить их и с помощью неравнодушных граждан привести к отделу полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Установлено, что животные принадлежат жителю пригородного посёлка Солонцы.

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

На самом деле, так все и оказалось. Но выяснилось не сразу. Хозяин, Муслим Уматгириев - частный конезаводчик из прилегающего к Красноярску поселка Солонцы, к тому моменту сам уже обегал всю округу. Виной всему, как выяснилось, стали промчавшиеся по поселку местные парни на квадроциклах. Лошади испугались резкого шума, горячей крови вожак выбил ограждение, бросился бежать, остальные – за ним.

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

Муслим кинулся искать беглецов, но от копыт уже и «след простыл». То, что лошади отправятся по трассе в сторону города (они прошли около семи километров), он и подумать не мог. Искал все это время на поселковых улицах.

Пока полицейские устанавливали хозяина, лошади, к слову, прогуливались по двору красноярского краевого СИЗО (следственного изолятора). Больше держать их было просто негде.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

- В настоящее время шесть лошадей и два жеребёнка возвращены в конюшню. Заводчик поблагодарил полицейских за своевременную помощь, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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