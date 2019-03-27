С запретом курения на набережной согласились чиновники, депутаты и сами красноярцы

Жители Красноярска высказались против курения на набережной. На минувшей неделе администрация города запустила в соцсетях голосование «Как вы относитесь к тому, что набережная Енисея в Красноярске должна стать зоной, свободной от табака?». Аналогичный опрос провели и депутаты Заксобрания края на своем официальном сайте. Результаты в общем-то ожидаемые: по состоянию на полдень 26 марта более 80% опрошенных хотели бы видеть набережную Енисея зоной, свободной от сигарет и кальянов.

Проблема не столько в сигаретном дыме, сколько в уровне культуры, в неуважении одних людей к другим. После того как в прошлом году левобережную набережную реконструировали, количество гуляющих на ней резко возросло. В летние вечера бывало, что присесть негде, заняты все лавочки. Гуляют мамочки с детьми, влюбленные парочки, дружеские компании. И вдруг – кто-то под боком чиркает зажигалкой.

К слову, в прошлом году жители домов на Дубровинского много раз обращались к властям запретить и кальяны на набережной.

22 марта первый заместитель главы города Владислав Логинов присутствовал на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного собрания края. И там рассказал депутатам позицию городской администрации:

- Посыл идет от жителей города, которые прогуливаются на левобережной набережной, их раздражают курящие там. Набережная – это территория здоровья, спорта. Там есть спортивные тренажеры, беговые дорожки, детские площадки. К тому же Красноярск был столицей универсиады, на него смотрела вся страна, а в России сейчас набирает обороты антитабачная концепция.

В общем, проблема обозначилась давно. Городские власти намерены ее решить в ближайшее время, до наступления лета. Хотя это не просто: недостаточно поставить по периметру знаки с перечеркнутой сигаретой. Нужны патрульные. И – система штрафов. Администрация города просит депутатов Заксобрания рассмотреть возможность включить набережную Енисея в перечень мест, где курение табака ограничено. Для этого нужно будет внести поправки в закон края «Об административных правонарушениях» и добавить туда ответственность за курение на набережной.

А как к этому относятся сами курильщики? Среди них, кстати, мнения тоже разделились. Одни согласны на запрет с оговоркой: «Сделайте нам пятачок для курения – и всем будет хорошо». Другие называют запрет дискриминацией: «Не нравится дышать дымом – отойдите».

ДОСЛОВНО

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко:

- Законопроект о запрете курения на набережных перспективный, депутаты инициативу поддерживают. По результатам опроса, большинство участников высказали одобрение, и это хорошо, но нам нужно четко определить места. Может быть (и люди как раз пишут об этом), нужно выделить какие-то площадки для курящих. Нужно хорошо проработать законопроект, чтобы у прокуратуры края не было замечаний. Пока же вопросов больше, чем ответов. Например, где очерчена территория набережной? Если есть детские площадки, там и так курить нельзя – действует федеральный закон. Словом, надо разобраться и все выверить, чтобы люди четко понимали, где можно курить, а где – нет. К тому же нормы, прописанные в предполагаемом законопроекте, будут относиться не только к Красноярску, но и ко всей территории края. Поэтому надо как следует изучить тему — а как будет в Дивногорске, в Минусинске, в других городах края, где тоже есть набережные? Одним словом, этот законопроект должен быть тщательно рассмотрен со всех сторон.

КСТАТИ

Федеральный закон от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в следующих местах:

- в образовательных, культурных, спортивных учреждениях (плюс прилегающая территория);

- в медицинских учреждениях;

- в поездах дальнего следования, судах дальнего плавания, самолетах, электричках, автобусах;

- не ближе, чем за 15 метров от входов в ж/д вокзалы, аэропорты, автовокзалы, станции метро;

- в гостиницах, общежитиях;

- в магазинах, точках общепита, рынках, в помещениях сферы услуг;

- в социальных помещениях;

- в административных помещениях;

- на рабочих местах;

- в лифтах и подъездах жилых домов;

- на детских площадках, пляжах;

- на перронах железнодорожных и автостанций;

- на автозаправочных станциях.