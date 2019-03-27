«Краеугольный камень» жизни и здоровья

Ориентир на безопасность

Экологические уроки стали у нас традиционными. И это логично, ведь для России, как и для любой другой страны, которая производит и потребляет множество ресурсов, проблема сохранения окружающей среды стоит весьма остро. И пока взрослые ломают голову над тем, как обеспечить всем необходимым привыкшее к комфорту население, для малышей и подростков организуются экологические программы, включающие в себя уроки, мастер-классы, квесты и игры. «Сегодня дети, завтра - народ» - фраза, которую еще много лет назад произнес знаменитый советский детский поэт и автор гимнов СССР и РФ Сергей Михалков.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»

Поэтому проведение различных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню воды, для Богучанской ГЭС стало уже традицией. Сегодня на основе гидроресурсов в России вырабатывается каждый пятый киловатт-час электроэнергии.

Водохранилища гидроэлектростанций, входящих в состав РусГидро, обеспечивают треть объема хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, четверть объема воды, необходимого для орошения и обводнения земель, до 85% грузооборота речного транспорта в России. Создание водохранилищ помогает в регулировании речного стока и борьбе с паводками, существенно снижая ущерб от них. Именно поэтому Всемирный день водных ресурсов является значимой датой для компании, которая ориентирована на создание безопасных и экологичных условий водопользования.

Дороже золота

- Нет ничего более драгоценного, чем чудесная, самая обыкновенная чистая вода, - рассказывают организаторы экологических уроков школьникам. - «Вода дороже золота», - утверждали бедуины, которые всю жизнь кочевали в пустынях.

Для подавляющего большинства россиян вода - ресурс недефицитный, и ценность они ее способны оценить только в тех случаях, когда сталкиваются с техническими проблемами, отсутствием доступа к чистой питьевой воде. А о детях и говорить не приходится. Воды предостаточно и чтобы пить, и чтобы мыться. И если не привлекать внимание к ценности этого ресурса, у ребенка складывается впечатление, что он неисчерпаемый.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»

- Наш Центр ежегодно принимает участие в Дне воды, - комментирует директор ЦДОД Лидия Бабашкина. - Экологические уроки стали традицией, и мы надеемся, что дети, а их в этом году побывало на таких занятиях уже около 200, запомнят и усвоят главную идею: природные ресурсы, даже такие распространенные, как вода, ограничены. К природе, особенно такой хрупкой, как у нас в Приангарье, нельзя относиться потребительски и небрежно. Эта мысль звучала на наших уроках много раз и в разной форме, а в течение года мы постараемся закрепить ее на практике - во время акции «оБерегай», фестиваля «Вместе ярче» и других проектах, организованных по инициативе и при поддержке Богучанской ГЭС.

Работа компании в экологическом направлении ведется давно и активно. В 2017 году на Богучанской ГЭС введена в действие новая «Экологическая политика», которая учитывает изменения в федеральных законах и в международных документах в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Целью «экологической политики» компании является повышение уровня экологической безопасности объекта гидрогенерации, способное свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной среды для всех поколений. Кроме того, предприятие продолжает производственный экологический контроль и мониторинг, добивается соблюдения всеми работниками и подрядчиками стандартов экологической безопасности и норм труда.

Схема №1

В 2018 году сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в марафоне «Экологический дозор». Он приурочен к Году добровольца (волонтера), который был объявлен в России в 2018-м. Поиск и последующее устранение явных нарушений экологического законодательства в водоохранной зоне Богучанского водохранилища, реки Ангара и любых других водоемов Кежемского района Красноярского края - вот основная тематика конкурса.

Команды-участники должны были выявить, нанести на карту (и при возможности ликвидировать) стихийные свалки, места незаконной мойки транспорта, сброса сточных вод, лесные и торфяные пожары. В 2016 и 2017 годах сотрудники станции принимали участие в экологических волонтерских проектах «Пять добрых дел» и «Год добрых дел». По итогам конкурсов сотрудники ГЭС вошли в число лучших корпоративных волонтеров России, принимавших участие в уборке мусора на берегах Байкала - ключевой акции экомарафона «360 минут».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»

- На сегодняшний день гидроэлектростанции - один из самых чистых источников энергии, - комментирует генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко. - У нас нет «углеродного следа», мы не платим штрафы за выбросы или стоки, не производим и не утилизируем опасные отходы. Тем не менее наша компания ведет активную деятельность по улучшению экологической обстановки в регионе работы. Мы построили очистные сооружения, куда для обработки направляют даже дождевые стоки с наших крыш; мы ведем постоянный мониторинг состояния воды в акватории Богучанского водохранилища, и если качество воды изменится, об этом первыми узнают наши специалисты. Вода для нас больше, чем ресурс, - это жизнь нынешнего и всех будущих поколений.

Сами сотрудники компании к воде относятся со всей ответственностью:

- Когда кто-то говорит, что «вода окружает нас повсюду», то для нас, сотрудников Богучанской ГЭС, это констатация факта, - считает ведущий инженер Группы химического анализа и контроля Екатерина Матюхина. - На работе мы в любой день можем пройти по коридорам, которые находятся ниже уровня воды; каждый день мы берем многочисленные пробы воды из разных участков водохранилища и специальных скважин на территории станции; и даже свое личное время многие наши коллеги посвящают участию в экологических акциях, связанных с защитой водных ресурсов. Наш город находится довольно далеко от других, за нас на уборку берегов, например, никто не выйдет.

Схема №2

На протяжении всей учебной недели школьники Кежемского района и города Кодинска на уроках, посвященных Дню воды, слушали лекции о таком простом и таком важном для человека веществе. Ребята узнали, что такое «водный след» и как можно подсчитать его для разных продуктов и предметов (см. - Полезно). Ученики получили и практические советы о том, как сократить свой собственный «водный след» - экономить воду в быту, в школе и в личном хозяйстве (см. - Шпаргалка «КП»). Под руководством учителей ребята собирали книжку-памятку с этими советами и после занятий сохранят ее.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»

Заключительное занятие прошло в пятницу, 22 марта, в ЦДОД. Сотрудники Группы химического анализа и контроля Богучанской ГЭС продемонстрировали ученикам специализированных инженерного и энергетического классов методы проверки химического состава воды реки Ангара. Подобные экспертизы в лабораториях станции проходят регулярно, химики проверяют воду на радиоактивность, наличие микробиологических и паразитологических компонентов. Результаты направляют в Енисейское бассейновое водное управление и управление Росприроднадзора по Красноярскому краю, предоставляют природоохранным органам при проверке станции.

Возможно, кто-то из сегодняшних школьников однажды будет делать то же самое, вернувшись на станцию после получения образования. А сегодня эти ребята усвоили главное: испортить воду проще простого - достаточно быть невнимательным и небрежным к окружающей среде. Очистка воды стоит очень дорого, и для многих стран мира это непосильная задача, а чистая вода - недостижимая мечта. Так давайте беречь сокровище, доставшееся жителям России от самой природы.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Богучанская ГЭС»

НАША СПРАВКА

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной воды. На территории России День воды отмечается с 1995 года.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Любой источник может дать лишь ограниченное количество воды.

Экосистемы, расположенные ниже по течению реки, могут страдать от того, что вода отводится в другом направлении.

Вода, возвращаемая в природу, загрязнена так, что преждставляет опасность как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

ДЕЛАЙ ТАК

Экологические уроки, которые проводит Богучанская ГЭС, можно организовать в любой школе своими силами. Мы попросили организаторов поделиться несколькими разработками, которые могут оказаться полезными классным руководителям или педагогампредметникам:

«Песенная заводь»

Класс делится на команды. Каждая команда загадывает какую-либо песню о воде или про воду, про реку, дождь, речку, море, океан и т.п. Представитель команды должен выйти и, взяв воду в рот, пробулькать загаданную мелодию. Та команда, которая первой угадает песню, получает призовое очко.

«Вода в быту»

Мы видим, в мире очень много воды используется на производство вещей и выращивание еды, но есть и еще одна «строка расхода» пресной воды человеком - быт. Попробуйте вспомнить как можно больше примеров использования человеком воды в быту.

КОНКРЕТНО

5 интересных фактов о воде

Волшебная вода

Вода - универсальный растворитель, она растворяет в себе всё, что встречает на пути.

Считается, что у воды есть память. Если над ней прошептать молитву или несколько хороших слов - таких, как «любовь», «благодарность», «дружба», - такая вода становится лечебной. И, наоборот, если рядом со стаканом воды произносить ругательные слова, говорить о войне, болезнях, неприятностях, то, выпив такую воду, можете отравиться и почувствовать себя плохо. Врачи не могут найти этому объяснение, но опыты эти факты подтверждают.

Живая вода

Потребность человека в воде стоит на втором месте после кислорода. Вода необходима нам для жизни! Как известно, человек может прожить от 4 до 6 недель без пищи, и лишь 1 неделю без воды.

Ледяная вода

БОльшая часть пресной воды находится в ледниках. И лишь чуть более 1% воды на Земле пригодно для питья.

Разная вода

Вода - единственное вещество, которое встречается в 3 формах: жидком, твердом и газообразном. Туман, дождь, снег - это всего лишь различные состояния воды.

Война из-за воды

Сегодня свыше 400 миллионов человек живут в регионах с нехваткой воды. По мнению ученых, через 7 лет половина населения планеты будет испытывать проблемы с водой, а через 33 года питьевая вода станет таким товаром, который превзойдет по степени важности нефть и природный газ. И за территории, на которых есть реки и озера, люди будут воевать...