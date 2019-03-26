Где в России появятся «Умные города» и какими они будут?

«В этом году началась практическая реализация проекта, нами утвержден стандарт «Умного города» России, который города-участники проекта должны реализовать до 2024 года. Стандарт включает в себя цифровизацию городского управления, ЖКХ, транспортной системы, систем безопасности. Первая задача, которую мы ставим перед участниками уже в этом году, – внедрение цифровых платформ вовлечения граждан в городские процессы», – говорит глава Минстроя России Владимир Якушев, один из ключевых спикеров сессии «Умный город»: задачи 2019» на KEF`2019.

Участники мероприятия обсудят задачи, которые стоят перед регионами и муниципалитетами в первый год практической реализации проекта по цифровизации городов.

В Красноярском крае только один города входит в пилотный проект, это Железногорск, закрытый город атомщиков.

В список также вошли:

1. Белгород, Белгородская область

2. Боровичи, Нижегородская область

3. Великий Новгород, Новгородская область

4. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания

5. Воронеж, Воронежская область

6. Глазов, Удмуртская Республика

7. Дербент, Республика Дагестан

8. Димитровград, Ульяновская область

9. Дубна, Московская область

10. Евпатория, Республика Крым

11. ЗАТО Железногорск, Красноярский край

12. Ижевск, Удмуртская Республика

13. Иннополис, Республика Татарстан

14. Иркутск, Иркутская область

15. Калуга, Калужская область

16. Котовск, Тамбовская область

17. Липецк, Липецкая область

18. Магас, Республика Ингушетия

19. Междуреченский городской округ, Кемеровская область

20. Ненецкий автономный округ

21. Нижний Новгород, Нижегородская область

22. Новокуйбышевск, Самарская область

23. Обнинск, Калужская область

24. Пермь, Пермский край

25. Полярные Зори, Мурманская область

26. Ростов-на-Дону, Ростовская область

27. Самара, Самарская область

28. Саранск, Республика Мордовия

29. Сатка, Челябинская область

30. Севастополь, Севастополь

31. Сочи, Краснодарский край

32. Тольятти, Самарская область

33. Томск, Томская область

34. Ульяновск, Ульяновская область

35. Челябинск, Челябинская область

36. Якутск, Республика Саха (Якутия)