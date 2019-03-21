«Этого следовало ожидать»: депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал свое попадание в «санкционный список» Украины

Накануне Украина ввела новые санкции в отношении 294 российских компаний и 848 физических лиц. Причины, в общем-то, известные. Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин обнаружил в санкционном списке и свою фамилию. И не удивился.

- Санкционный список вчера подписал Порошенко, он же – кандидат на президентское кресло на приближающихся выборах. Это закономерно, что я, как заместитель комитета Госдумы России по обороне, отстаивающий интересы нашей страны, внесен в данный список, - прокомментировал Юрий Николаевич свой статус «Комсомольской правде»-Красноярск. – Для меня это, с одной стороны, было неожиданно. А с другой – безусловно, этого следовало ожидать. Потому что я всегда критически относился к той агрессивной политике, агрессивной риторике со стороны руководства Украины по отношению к нашей стране.

Хочу отметить, что включение в санкционный список никак не повлияет на мою гражданскую позицию и на мое отношение к простому украинскому народу. Там у меня проживают и товарищи, и сослуживцы. Они понимают, что украинский и российский – это два братских народа.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин о включении в санкционный список Украины 00:00 00:00

Что влечет за собой попадание в санкционный список. Во-первых, запрет на пересечение границы соседнего государства. Во-вторых, арест недвижимости и счетов, а их, по словам Швыткина, у него в Украине нет и никогда не было. Так что особых неприятностей ему эти санкции не доставили.

Справка КП

Юрий Швыткин, 53 года. Родился в Красноярске. Проходил службу в Псковской воздушно-десантной дивизии; служил в органах МВД по краю. Участвовал в боевых действиях на Кавказе. Полковник полиции в отставке. В политику пришел в 2001 году, став депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной думы.