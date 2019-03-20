Кинотеатр «Родина» через год станет «Домом дружбы народов»

Кинотеатр «Родина», построенный в 60-е годы, реконструируют, и полностью изменят назначение: он станет «Домом дружбы народов». Напомним, много лет назад кинотеатр был популярен, собирал зал до 800 человек, множество людей приходили не только на фильмы, на концерты, фестивали и другие мероприятия. Но потом «Родина» пришла в упадок, и последние 20 лет практически не эксплуатировалась.

В январе 2018 года «Родину» передали автономному учреждению «Дом дружбы народов Красноярского края», где после масштабной реконструкции он и разместится. После проверок и проектирования, состоялся электронный аукцион. По итогам, был заключен контракт на выполнение реконструкции здания с подрядчиком (ООО СК «Титан»). Срок реализации проекта – год, а точкой отсчета можно считать март 2019.

Многие знают это место благодаря мозаичному панно на фасаде здания, оно было включено в перечень объектов культурного наследия Красноярского края. Оно сделано из енисейской речной гальки, на нем изображена Родина-мать с ребенком на руках.

- Панно создано нашим земляком - художником Кобытевым, одним из основателей Союза художников. У этого человека уникальная судьба. Он прошел фронт, артиллеристом был в плену, чудом избежал смерти. Одно из условий проекта, чтобы панно было сохранено. Мы надеемся, что «Дом дружбы» станет одним из центров реализации национальной политики Красноярского края. Это не учреждение культуры или адаптации мигрантов, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» Роман Баринов, начальник управления общественных связей Губернатора Красноярского края.

В результате реконструкции появятся:

- три конференц-зала на 250, 48 и 15 мест,

- детские учебные и игровые классы,

- творческие мастерские.

В «Доме дружбы народов» соберут книги народов и фильмы о них.

«Дом дружбы» – молодое учреждение, он появился три года назад. Красноярский край – многонациональный край, на его территории проживает 159 национальностей, 80 из них входят в автономии. На базе «Дома дружбы» представители объединений проводят праздники, выставки. Дети любят приходить сюда, изучать разные национальные спортивные игры, учат языки, - Зоя Грудинина, директор Дома дружбы народов Красноярского края.

После проведения всех строительных работ появится цокольный и третий этаж здания, парадное крыльцо, проезды для машин и площадки, созданы условия для маломобильных людей.

Также, близлежащую территорию благоустроят и озеленят.