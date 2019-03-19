2019-03-19T12:11:33+03:00
Общество

В экопарке «Гремячая грива» появится подвесной мост и настилы для палаток

Какие еще изменения произойдут здесь в текущем году
Елена ШВЕЦОВА
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Парк открылся 7 октября 2018 годаПарк открылся 7 октября 2018 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Весна в Красноярске чувствуется все сильнее и хочется гулять. Если вы еще не были в экопарке «Гремячая грива», то самое время туда отправиться.

На время Зимней универсиады-2019 парковки возле СФУ были временно закрыты, что доставляло некоторые неудобства, приходилось приезжать на общественном транспорте или шаттлах универсиады. Сейчас парковки вновь открыли для автомобилистов.

Кстати, сейчас активно обсуждается программа обустройства парка второй очереди. Что будет сделано?

- В первую очередь, мы проведем восстановительные работы и исправим недоделки, которые появились после открытия парка, - рассказала Ксения Кацер, управляющая экопарка. - Также в планах сделать подвесной мост, новые площадки для отдыха, поставить экомусорки. Сделать видовки, на уже полюбившихся местах красноярцев, не срубая при этом деревьев. Построить легкие конструкции с крышей, чтобы можно было спрятаться от дождя. Поставить несколько фонарей в экологичном варианте. Положить деревянные настилы для палаточных городков (трудно, правда, представить, что здесь кто-то будет ставить палатки, как в настоящем турпоходе, но организаторы уверяют, что такие «фанаты» есть, - и кто-то здесь, в самом деле, в палатках ночует. – Прим. ред.).

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Напомним, что парк открылся 7 октября 2018 года. На первом этапе строительства были обустроены тропинки для бегунов и мамочек с колясками, установлены лавки, детские площадки и другие зоны отдыха. Недалеко от остановок поставили теплые павильоны со шкафчиками для вещей, комнатой матери и ребенка и туалетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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