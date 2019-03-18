«Заполняем таблички!» Педагоги в Хакасии попросили учеников отчитаться о содержании страничек в соцсетях

Иванов - Одноклассники, Петров - ВКонтакте, Сидорова – Инстаграм... В Абакане учителям «рекомендовали» мониторить странички учеников в социальных сетях. И выписывать все, что показалось подозрительным: в каких группах состоит, что пишет, что перепощивает... Говорят, - раньше педагоги смотрели, с кем дружит ребенок, чем занимается вне школы. Сейчас, - такая жизнь, - контроль переместился в Интернет. Инициативу выдвинули в местном управлении образования, директора подхватили, родители на собраниях согласились, а учителям придется исполнять. Только насколько это нужно? А главное - реально? И справятся ли педагоги, у которых и без того масса внеучебной работы, а дети, будем честны, по части соцсетей продвинутее во сто раз? Собственно, именно поэтому эксперимент с первых дней и стал «выходить комом»...

Спорная таблица

«Друг пишет, что в 1-й школе попросили согласие на мониторинг соцсетей учеников. Чуть позже уточнил, что речь (пока) идет о фиксации действующих аккаунтов в соцсетях. Но столбцы в журнале интересные, конечно» - такой пост разместил на своей страничке в Фейсбуке блогер из Хакасии Алексей Потылицын.

Алексей Потылицын, блогер из Хакасии 00:00 00:00

К нему прилагается тот самый снимок с табличкой. Цель классного руководителя - составить портрет ученика по социальным сетям. В каких соцсетях сидит школьник (Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер), есть ли страницы под вымышленным именем, имеются ли закрытые аккаунты, и каково содержание страниц (экстремизм, алгоколь, половые связи, суицид, жестокость по отношению к животным) – в общем, полный разбор полетов.

«Комсомолка» связалась с Олегом К., отцом ученика, который сделал этот снимок. И выяснилась одна немаловажная деталь. Оказывается, на уроке учитель по рядам пустила эту табличку и предложила ученикам ее заполнить... самим. Дескать, пишите, как на духу: где сидите, смотрите ли «запретное» видео, не интересует ли выпивка.

- Я принципиально не против такого мониторинга, если это поможет моему ребенку избежать опасных групп в соцсетях, - говорит Олег. - Но странно надеяться, что ребенок напишет все честно, наверняка многие схитрят – зачем им все свои аккаунты (если он не один, к примеру, в соцсети) указывать… Ну, и смысл этой работы в чем тогда?

«Это не слежка»

В школе №1 Абакана, учителя которой проявили инициативу, уверяют - задачи следить за учениками, вмешиваться в их личное пространство, нет. Цель благая – вовремя заметить опасные тенденции, предотвратить беду. К тому же инициатива не их:

- Управлением образования рекомендовано (и я подчеркну это слово) педагогам обращать внимание на социальные сети учеников, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Галина Пилюгина, замдиректора школы №1 по внеклассной работе. – Приказа специального или документа нет. У нас есть так называемые группы риска – дети, которые в соцсетях проводят очень много времени, у кого есть зависимость. В основном это ребята от 10 до 14 лет, они еще не могут оценить, опасно содержание той или иной страницы или нет. Эту табличку мы подготовили в помощь учителю, и это одна из форм мониторинга. Если есть возможность держать руку на пульсе – это обязательно нужно делать.

Галина Пилюгина, замдиректора школы №1 00:00 00:00

Только вот ответа, почему при неплохой, возможно, инициативе, именно так все пока вышло? Хотя по сути, понятно: и без того «замотанные» педагоги подошли к ней так, как подошли.

- А если все же учителя возьмутся за подобный мониторинг как положено. Реально ли это, ведь у классного руководителя 30 учеников? Поди-пойми кого из них опасный контент интересует…

- А за всеми и не нужно присматривать. Сейчас тенденция такая, что родители сами ограничивают ребенку доступ в социальные сети. Это требуется единицам, детям, которые требуют отдельного внимания. Настроение ребенка, его эмоциональное состояние очень легко отследить по соцсетям: когда он начинает репостить записи суицидальной, к примеру, направленности – как это было с известной, теперь уже запрещенной группой. И родители эту инициативу приняли на ура, они довольны тем, что школа проявляет неравнодушие.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Быть на одной волне»

Надежда Леус, психолог и психотерапевт с 25-летним стажем (Красноярск):

- Понимать ученика и его жизнь - означает отчасти жить этой жизнью. Если понимания нет, и ученик это чувствует – просто опросом, заполнением таблиц эту проблему не решить. Ребенок просто закроется, он воспримет это, как угрозу, слежку, внедрение в личное пространство. Ведь он не чувствует, что учитель – свой человек, которому можно доверять. Естественно, личное ребенок закроет и никогда правды в такой таблице не напишет. Поэтому в психологии, чтобы определить суть проблемы, существуют проективные методики – когда мы даем человеку какой-то тест, а он не понимает, что благодаря этому тесту мы хотим выяснить. Учитель должен быть на одной волне с учеником. Если вы хотите узнать, чем живут дети, зарегистрироваться в соцсети – правильно, но недостаточно. Там необходимо общаться с ребенком! Показывать и свою жизнь интересно и проявлять внимание к детям, посредством лайков, комментариев. Но это можно делать только в ситуации доверия. А пока просто просматривайте их страницы, консультируйтесь с психологом по их поводу. Он поможет вам создать портрет и выявить интересы ученика.

ВОПРОС РЕБРОМ

А вы следите за тем, что делают дети в Интернете?

В продолжение темы, хочется пообсуждать с родителями: а вы следите каким-нибудь образом, что делают ваш сын или дочка в виртуальном мире? Ведь ответственность за детей – в первую очередь на маме с папой, не на педагогах? И если родители этого не делают, как это расценивать – уважение личного пространства ребенка или нежелание (равнодушие, отсутствие времени) заниматься подобной, назовем это так, - работой?

Обсудим тему на страницах «КП» в социальных сетях и сегодня, 18 марта, в вечернем эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск, в 17.00 (КРСК) на 107,1FM.