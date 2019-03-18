2019-03-18T06:40:27+03:00
Общество

Маленькая металась в потоке машин. Девушка-волонтер бросилась под колеса, чтобы спасти собаку

Малышку уже передали хозяевам
Ася ЖУКОВА
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Маленькая металась в потоке машин. Девушка-волонтер бросилась под колеса, чтобы спасти собаку. Фото: ЛапУшки.Маленькая металась в потоке машин. Девушка-волонтер бросилась под колеса, чтобы спасти собаку. Фото: ЛапУшки.
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Маленькая, перепуганная замурзанная дворняжка металась в потоке машин… Казалось, еще секунда – и она попадет под колеса. Это было вчера, 17 марта, в Железнодорожном районе, рассказали в группе «ЛапУшки – ПОТЕРЯШКИ» - Красноярск. Трехцветная собачка бегала по мосту через Качу (со стороны Брянской). Всего в нескольких сантиметрах от несущихся авто.

На ее счастье, в одном из них ехала девушка-волонтер. Оставить собаку в беде просто не смогла. Тормознула, кинула машину на обочине неподалеку. И еще вместе с несколькими очевидцами бросилась ловить бедолагу.

Малышку отвезли в клинику, а потом и хозяева откликнулись. Фото: ЛапУшки.

Малышку отвезли в клинику, а потом и хозяева откликнулись. Фото: ЛапУшки.

Малышка была в шоке, сразу в руки не пошла. Уворачивалась от людей и от машин несколько минут. Но, в конце концов, ее удалось поймать. Собачку отвезли в клинику «Панацея», она находится рядом. И разместили посты в зоогруппах: чья потеряшка? Вскоре хозяева откликнулись – все это время они искали свою питомицу.

- Сегодня счастливый день! – пишет в соцсетях владелица собаки Ольга Б. – Нашли нашу Лапку. Я бесконечно благодарна всем, кто ловил это испуганное пушистое существо на Брянской посреди проезжей части. Я не представляю, какого размера у людей сердца... Женщина-волонтер не проехала мимо, а гонялась за нашей Лапкой. Многие «скорую» не вызовут человеку, которому стало плохо. А тут спасали дворнягу! Спасибо всем огромное. Люди, давайте творить добрые дела!

ИСТОЧНИК KP.RU

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