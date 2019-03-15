2019-03-15T09:37:54+03:00
Общество

«Бобровый лог» открылся для посетителей

Фанпарк попрощался с Зимней универсиадой и снова ждет гостей
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
В сервис-центре «Оазис» открылось новое заведение - кафе-бар «Хаски» с линией раздачиВ сервис-центре «Оазис» открылось новое заведение - кафе-бар «Хаски» с линией раздачиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы и гости города пережили массу ярких впечатлений во время проведения в краевом центре XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Тысячи болельщиков заполняли трибуны стадионов и спорткомплексов. Но мероприятия закончились, а со спортом Красноярск не прощается. Многие спортивные объекты возобновили работу в обычном режиме. Так, Фанпарк «Бобровый лог», в котором проходили соревнования по горнолыжному спорту продолжил свою работу с 15 марта. Возвращение к привычному режиму без сомнений порадует и «столбистов» - для того, чтобы попасть в заповедник, можно будет пользоваться подъемником К1. Кроме того, в сервис-центре «Оазис» открылось новое заведение - кафе-бар «Хаски» с линией раздачи. Оно работает каждый день, начиная с 12 часов. По выходным для детей работает игровой комплекс «Юнга», а для любителей адреналина - аттракцион «Родельбан». Каток «Мираж», откроется только в следующем сезоне, ведь в Красноярск пришла настоящая долгожданная весна!

«Бобровый лог», инвестиционный проект компании «Норникель», генерального партнера Универсиады-2019, стал более доступным для лиц с ограниченными возможностями. И взрослые, и дети могут прокатиться по трассе и весело провести время.

Кстати, специально к Зимней универсиаде в Фанпарке построили спортивно-тренировочный комплекс, вертолетную площадку, расширили горнолыжные трассы, приобрели новые снегоходы, спортинвентарь, систему хронометража и снегоуплотнительные машины, установили интегрированную систему безопасности и системы видеотрансляции. В скором времени на базе свежевозведенного спортивно-тренерского блока откроется универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки детей и взрослых по мини-футболу и баскетболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником
Мэрия Красноярска не отменит паспорта фасадов, потому что боится «правового нигилизма»
На выходных в Красноярск за потеплением придет резкое похолодание
Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать качественную колбасу
В Красноярске запретят ездить большегрузам
Капитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовали
Красноярский музыкальный театр покажет свое закулисье
Красноярцы заметили, как утонул сквер Универсиады стоимостью 27 миллионов
В Красноярске в этом году отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети
В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»
В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку
В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти
Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом
Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год