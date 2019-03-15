«Бобровый лог» открылся для посетителей

Красноярцы и гости города пережили массу ярких впечатлений во время проведения в краевом центре XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Тысячи болельщиков заполняли трибуны стадионов и спорткомплексов. Но мероприятия закончились, а со спортом Красноярск не прощается. Многие спортивные объекты возобновили работу в обычном режиме. Так, Фанпарк «Бобровый лог», в котором проходили соревнования по горнолыжному спорту продолжил свою работу с 15 марта. Возвращение к привычному режиму без сомнений порадует и «столбистов» - для того, чтобы попасть в заповедник, можно будет пользоваться подъемником К1. Кроме того, в сервис-центре «Оазис» открылось новое заведение - кафе-бар «Хаски» с линией раздачи. Оно работает каждый день, начиная с 12 часов. По выходным для детей работает игровой комплекс «Юнга», а для любителей адреналина - аттракцион «Родельбан». Каток «Мираж», откроется только в следующем сезоне, ведь в Красноярск пришла настоящая долгожданная весна!

«Бобровый лог», инвестиционный проект компании «Норникель», генерального партнера Универсиады-2019, стал более доступным для лиц с ограниченными возможностями. И взрослые, и дети могут прокатиться по трассе и весело провести время.

Кстати, специально к Зимней универсиаде в Фанпарке построили спортивно-тренировочный комплекс, вертолетную площадку, расширили горнолыжные трассы, приобрели новые снегоходы, спортинвентарь, систему хронометража и снегоуплотнительные машины, установили интегрированную систему безопасности и системы видеотрансляции. В скором времени на базе свежевозведенного спортивно-тренерского блока откроется универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки детей и взрослых по мини-футболу и баскетболу.