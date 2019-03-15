В Красноярске появился Ряузовский переулок

Красноярск в связи с недавними спортивными событиями преобразился кардинально. Похорошел центр города, появились новые арт-объекты, маршруты, открылся Николаевский проспект. А вместе с новыми объектами – и новые названия. Кое-какие – «с нуля», а кое-какие – переименованные. Разбираемся с произошедшими переменами:

- Переулком Ряузовским стал участок улично-дорожной сети, соединяющий улицу Красной армии и проспект Мира.

Переименовали остановки:

- В Кировском районе остановка «Магазин» (Кутузова, 68) стала «Лицей «Перспектива»

- Наименование получили и новые остановки в Советском, Центральном и Октябрьском районах.

- На 78 Добровольческой Бригады: «Арена. Север».

- На Авиаторов, 62: «Улица Петра Ломако»,

- На Авиаторов, 45: «Микрорайон Преображенский»,

- Партизана Железняка, 40а: «Ледовая арена «Кристалл»

Улица ПастеровскаяФото: Мария ЛЕНЦ

На Николаевском проспекте:

- «Улица Радищева» (в районе дома № 4),

- «Улица Сопочная» (в районе дома № 65),

- «Улица Пастеровская» (в районе дома № 18).

Напомним, решение о присвоении наименований внутригородским объектам принимается специальной комиссией. А предложения имеет право вносить любой желающий.

А к новым названиям объектов есть требования. Так, они не должны нести в себе идеологическую пропаганду. Имя должно быть «удобным», не вызывать путаницы, не должно включать в себя труднопроизносимые иноязычные имена и фамилии. Кроме того, требуется учитывать эстетичность и грамматическое удобство. Внутригородским объектам могут присваиваться имена выдающихся государственных и общественных деятелей. Ещё одно из требований к названию остановочных пунктов – оно должно отражать объект, находящийся рядом. Это позволяет людям ориентироваться в городской среде.