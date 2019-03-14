2019-03-14T07:11:42+03:00
Общество

Солистка группы «Винтаж» устроила в Красноярске откровенную фотосессию

Не смогла отказаться от предложения известного фотографа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Солистка группы «Винтаж» устроила в Красноярске откровенную фотосессию. Инстаграм MaximСолистка группы «Винтаж» устроила в Красноярске откровенную фотосессию. Инстаграм Maxim
Изменить размер текста:

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева недавно побывала с гастролями в Красноярске. И оставила после себя не только восторженные эмоции от своего творчества у поклонников. Она не смогла устоять перед предложением известного красноярского фотохудожника Антона Дубицкого и сделала роскошную откровенную фотосессию.

maximmagazinerussiamaximmagazinerussia
Солистка группы «Винтаж» устроила в Красноярске откровенную фотосессию
8393 отметок «Нравится»44 комментариевInstagram

Снимками из нее поделился в своем «Инстаграме» журнал Maxim буквально накануне, 13 марта.

«Т-с-с, читатель, только тебе и только под пыткой выдаем историю происхождения снимков. Будучи давеча с гастролями в Красноярске (Красноярск, лови лучи зависти!), Анна получила от представителя местной фотографической отрасли Антона Дубицкого предложения стать его моделью, и – гип-гип-ура! – не отказала! Детищем творческого союза на радость нам и ордам поклонников стали вот эти волшебные снимки. Надеемся, над твоим монитором уже, не дыша, сгрудился весь твой коллектив и сотня дюжин соседних!» - оставил редактор журнала в описании к фотографии.

Анне Плетневой 41 год, она начинала свою карьеру певицы с группы «Лицей», выступала там с 1997 по 2005 годы, затем недолго солировала в группе «Кофе с Дождем» и затем вместе с бывшим участником группы «Амега» Алексеем Романоф создала «Винтаж». В 2016-м уходила из группы, но спустя два года вернулась. В Красноярск на гастроли она приезжала с сольным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год
Житель Назарово с легкостью расстался с автомобилем ради погашения 30-тысячного долга
Прокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновников
Универсиада-2019 в Красноярске продажей билетов «отбила» 0,1 % затрат
Стали известны победители конкурса «Единственной маме на свете – 2019!»
Мэрия собирается уволить чиновника, по вине которого бюджет недополучил 200 миллионов рублей
В Красноярске заводские мощности «Пикры» продают с молотка
Красноярцев просят не выходить на тонкий лед
Министр спорта Красноярского края прокомментировал возможную отставку Дмитрия Аленичева
Житель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринами
Красноярская мэрия нашла подрядчика на проект благоустройства правобережной набережной
Красноярцы могут полюбоваться Марсом и туманностью Ориона в настоящей обсерватории
В Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ
В окрестностях Красноярска выпал снег и осложнил движение на дивногорской трассе
Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов
В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей
Красноярские спортсмены, завоевавшие медали Универсиады, получат премию от правительства края
Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям