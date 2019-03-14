Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева недавно побывала с гастролями в Красноярске. И оставила после себя не только восторженные эмоции от своего творчества у поклонников. Она не смогла устоять перед предложением известного красноярского фотохудожника Антона Дубицкого и сделала роскошную откровенную фотосессию.

maximmagazinerussia Солистка группы «Винтаж» устроила в Красноярске откровенную фотосессию

Снимками из нее поделился в своем «Инстаграме» журнал Maxim буквально накануне, 13 марта.

«Т-с-с, читатель, только тебе и только под пыткой выдаем историю происхождения снимков. Будучи давеча с гастролями в Красноярске (Красноярск, лови лучи зависти!), Анна получила от представителя местной фотографической отрасли Антона Дубицкого предложения стать его моделью, и – гип-гип-ура! – не отказала! Детищем творческого союза на радость нам и ордам поклонников стали вот эти волшебные снимки. Надеемся, над твоим монитором уже, не дыша, сгрудился весь твой коллектив и сотня дюжин соседних!» - оставил редактор журнала в описании к фотографии.

Анне Плетневой 41 год, она начинала свою карьеру певицы с группы «Лицей», выступала там с 1997 по 2005 годы, затем недолго солировала в группе «Кофе с Дождем» и затем вместе с бывшим участником группы «Амега» Алексеем Романоф создала «Винтаж». В 2016-м уходила из группы, но спустя два года вернулась. В Красноярск на гастроли она приезжала с сольным проектом.