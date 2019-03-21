«Лик стал строгим, из глаз покатились бисеринки слез»: в храме под Красноярском замироточила икона

Светлые лики девы Марии и младенца Иисуса, а из глаз обоих – дорожки слез. В таежном селе Казачинское (это за 200 километров от Красноярска) замироточила икона Богоматери.

- Не мироточит, а плачет, - поправляет настоятель Свято-Троицкого храма, иерей отец Виктор Зимин. – Надо понимать, что впервые это случилось в 2001-м году. И с тех пор время от времени повторяется. В крае (а, скорее всего, и в Сибири) такая икона – единственная. Вот и тянутся к ней паломники…

Знамение перед испытанием

В тот день, 18 марта 2001 года, перед образом Божией Матери Казанской молилась одна из прихожанок. О том, чтобы от тяжелой болезни выздоровел ее отец. Читала акафист, подняла взгляд и обомлела: на глазах у Святой Марии выступили слезы. Позже их увидели и у младенца Христа.

Тогда многие посчитали это знаком, предупреждением. А весной 2003 года в селе случилась беда – крупный пожар. Он оставил без крыши над головой больше 70 семей.

- Было такое и перед Майданом, - продолжает отец Виктор, - и перед страшными пожарами в Хакасии в 2015-м году. – Все замечали: лик Богородицы стал строже. Даже каким-то серым, хмурым. Взгляд сделался острым, из глаз покатились бисеринки слез. С годами они длиннее и длиннее. Если на лицо посмотришь снизу – видно много-много капель. Бывало, приезжали к нам, сразу с вопросами: «Как вы это делаете? Где источник, из которого слезки текут? Покажите, мы никому не скажем». А это слезы скорби о нас, грешных. О том, что мы живем беспечно и стремимся к материальному миру. А о жизни вечной палец о палец не ударим. Ребенок держит ложку, а «Отче наш» не знает к восьми годам.

Настоятель храма отец Виктор Зимин. Фото: сайт свято-Троицкого храма.

По словам священника, образ словно живой. Иной раз везешь икону на православную выставку в Красноярск, она радуется, будто бы смеется. Признается: думал, ему кажется. А сестры подтверждают: «Нет, батюшка, так и есть!».

И помощь обычным людям

Уникальное событие верующие называют чудом. Ведь Заступница не только предупреждает об испытаниях, но и помогает обычным людям.

К слову, судьба самого образа - удивительная. Икона Богоматери находится в небольшом уютном храме с колоколенкой. Он «вырос» на фундаменте прежней церкви, которую по кирпичику растащили в 30-е годы. Все ее убранство сожгли, чудом уцелела только одна икона. Храмовый образ в сияющем окладе (высотой примерно в метр) сумели вывезти Ефросинья и Георгий Соколовы. Все эти годы простые крестьяне, рискуя головой, прятали его у себя. А, когда в 90-е в Казачинском появилась община, икону вернули.

Церковь, в которой была икона, в 30-е годы разнесли по кирпичику. А сейчас строится новый каменный храм.Фото: сайт свято-Троицкого храма.

- Знаете, мы рядом с ней постоянно, - рассказывает настоятель храма. – И почти не болеем. У человека сахар порой поднимается до 28. А он ходит, трудится. А еще рядом с этой иконой очень многие плачут. Ни с того, ни с сего текут слезы. Видимо, благодать касается людей.

Приезжают крестить детей

У иконы в храме люди оставляют крестики, кольца, серьги. А кто-то поставил маленькую золоченую коляску. В благодарность за милость Заступницы. К ней сегодня ездят из всех уголков мира.

- Чаще всего люди молятся о том, чтобы им даровали детей, - делятся в паломническом центре «Святитель Николай». – О выздоровлении от болезней. Даже о самых бытовых вещах – чтобы дела на работе шли хорошо, и так далее. И Богородица помогает. Есть даже целая книга о ее чудесах.

... Одна пара жила в браке больше 10 лет. Но детей у них так и не было. Приехали в Свято-Троицкий храм. Помолились, причастились, исповедовались. А спустя 9 месяцев родилась дочка. Крестили ее в той же церкви.

Пожилой мужчина, который очень помогает храму, попросил Богородицу о внуках. Но на всякий случай отправился и по другим святым местам. В итоге его невестка родила сразу троих.

Муж и жена прилетели в Сибирь из Германии. С большой бедой – дети были наркоманами. Родители, как могли, молились за них у иконы. Увезли домой маленькие образа Богородицы, читали акафист. И дети избавились от напасти.

Маленькую Олю с детства возили по врачам. Она пережила не одну операцию, но глухота не отступала. Казалось бы, надежды уже нет. Но после молитвы у иконы Богоматери к девочке вернулся слух.

Эта деревянная церковь "выросла" на фундаменте прежней. Фото: сайт свято-Троицкого храма.

- Нам рассказывали, мироточить начинали даже иконы, которые привозили сами паломники, - говорят в церкви. – А сколько их приезжает. За счет пожертвований людей, которых ведет Господь и Богородица, мы строим каменный храм и часовню. Вдумайтесь, в Казачинском, таежном селе. Это Она все делает и Сын ее.

КОНКРЕТНО

Как доехать до Свято-Троицкого храма?

Церковь находится в селе Казачинское, на улице Победы, 1А.

Телефон 8(391)96-21-096.

Добраться из Красноярска можно на автобусе, с междугороднего автовокзала. Стоимость билета – 477 рублей 90 копеек. Первый рейс – в 7 утра.