Всемирные студенческие игры завершились накануне, 12 марта. После церемонии закрытия спортсмены вернулись из «Платинум Арены» в Деревню Универсиады на прощальный ужин. Там играла живая музыка и выступали лучшие танцевальные коллективы Красноярска. Напоследок спортсмены устроили традиционный обмен сувенирами и предметами. Впереди их ждала дорога домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696858" frameborder="0"></iframe> Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск».Елена ШВЕЦОВА

Аэропорт «Красноярск» в последние три дня гудит, как улей, отправляя в путь спортивные делегации и туристов, приехавших в столицу Универсиады поболеть за своих. 11 и 12 марта улетели более 1000 человек. Главным образом, это спортсмены, которых ждут другие важные международные соревнования.

Самолеты взлетают так часто, как только возможноФото: Елена ШВЕЦОВА

Основной поток пассажиров пришелся на сегодня, 13 марта.

- Сегодня мы провожаем 228 российских спортсменов, - рассказали волонтеры корреспонденту «Комсомольской правды». – Ночью было много рейсов, самолеты взлетали так часто, как только было возможно. Проводили много делегаций, и еще многих предстоит проводить до вечера.

У спортсменов, ожидающих свои рейсы, хорошее настроение. Фотографируются на память, приобретают сувениры же в лавке. U-лайка гуляет по терминалу, пританцовывая, и с удовольствием обнимается и фотографируется со всеми пассажирами, кто оказался в аэропорту в этот день.

Спортсмены фотографируются на памятьФото: Елена ШВЕЦОВА