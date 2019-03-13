Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск»
Всемирные студенческие игры завершились накануне, 12 марта. После церемонии закрытия спортсмены вернулись из «Платинум Арены» в Деревню Универсиады на прощальный ужин. Там играла живая музыка и выступали лучшие танцевальные коллективы Красноярска. Напоследок спортсмены устроили традиционный обмен сувенирами и предметами. Впереди их ждала дорога домой.
Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск».Елена ШВЕЦОВА
Аэропорт «Красноярск» в последние три дня гудит, как улей, отправляя в путь спортивные делегации и туристов, приехавших в столицу Универсиады поболеть за своих. 11 и 12 марта улетели более 1000 человек. Главным образом, это спортсмены, которых ждут другие важные международные соревнования.
Самолеты взлетают так часто, как только возможноФото: Елена ШВЕЦОВА
Основной поток пассажиров пришелся на сегодня, 13 марта.
- Сегодня мы провожаем 228 российских спортсменов, - рассказали волонтеры корреспонденту «Комсомольской правды». – Ночью было много рейсов, самолеты взлетали так часто, как только было возможно. Проводили много делегаций, и еще многих предстоит проводить до вечера.
У спортсменов, ожидающих свои рейсы, хорошее настроение. Фотографируются на память, приобретают сувениры же в лавке. U-лайка гуляет по терминалу, пританцовывая, и с удовольствием обнимается и фотографируется со всеми пассажирами, кто оказался в аэропорту в этот день.
Спортсмены фотографируются на памятьФото: Елена ШВЕЦОВА
Кто бы мог подумать, что у спортсменов такое огромное количество багажаФото: Елена ШВЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU