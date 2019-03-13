2019-03-13T11:45:09+03:00
Спорт

Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск»

Их провожает U-лайка и волонтеры [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена ШВЕЦОВА
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Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск»Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск»Фото: Елена ШВЕЦОВА
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Всемирные студенческие игры завершились накануне, 12 марта. После церемонии закрытия спортсмены вернулись из «Платинум Арены» в Деревню Универсиады на прощальный ужин. Там играла живая музыка и выступали лучшие танцевальные коллективы Красноярска. Напоследок спортсмены устроили традиционный обмен сувенирами и предметами. Впереди их ждала дорога домой.

Более тысячи спортсменов улетают сегодня из аэропорта «Красноярск».Елена ШВЕЦОВА

Аэропорт «Красноярск» в последние три дня гудит, как улей, отправляя в путь спортивные делегации и туристов, приехавших в столицу Универсиады поболеть за своих. 11 и 12 марта улетели более 1000 человек. Главным образом, это спортсмены, которых ждут другие важные международные соревнования.

Самолеты взлетают так часто, как только возможно Фото: Елена ШВЕЦОВА

Самолеты взлетают так часто, как только возможноФото: Елена ШВЕЦОВА

Основной поток пассажиров пришелся на сегодня, 13 марта.

- Сегодня мы провожаем 228 российских спортсменов, - рассказали волонтеры корреспонденту «Комсомольской правды». – Ночью было много рейсов, самолеты взлетали так часто, как только было возможно. Проводили много делегаций, и еще многих предстоит проводить до вечера.

У спортсменов, ожидающих свои рейсы, хорошее настроение. Фотографируются на память, приобретают сувениры же в лавке. U-лайка гуляет по терминалу, пританцовывая, и с удовольствием обнимается и фотографируется со всеми пассажирами, кто оказался в аэропорту в этот день.

Спортсмены фотографируются на память Фото: Елена ШВЕЦОВА

Спортсмены фотографируются на памятьФото: Елена ШВЕЦОВА

Кто бы мог подумать, что у спортсменов такое огромное количество багажа Фото: Елена ШВЕЦОВА

Кто бы мог подумать, что у спортсменов такое огромное количество багажаФото: Елена ШВЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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