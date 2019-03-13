2019-03-13T10:11:53+03:00
Спорт

4000 зрителей аплодировали Джону Ньюману в Красноярске

Студенческие игры завершились, и горожане обсуждают их самые яркие моменты
Майя ЕРШОВА
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Джон Ньюман выступил в КрасноярскеДжон Ньюман выступил в КрасноярскеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Одной из таких звездных страниц нашей универсиады, конечно, стал концерт британского исполнителя Джона Ньюмана. Во-первых, красноярцы долго не могли поверить: как? Джон Нюьман в Красноярске? Не может быть! Меломаны знают его как одного из самых интересных представителей британского соула, а широкая публика как автора и исполнителя хита Love Me Again, который имел ошеломительный успех и 11 недель держался в самом популярном хит-параде Великобритании.

Концерт Джона Ньюмана в Красноярске.Майя ЕРШОВА

Стали известны цифры: на концерт пришли более 4 тысяч человек. Бесплатные пригласительные билеты можно было получить в главном билетном центре Зимней универсиады-2019, правда, выстояв очередь, розыгрыши билетов шли в эфирах «Комсомольская правда», «Красноярск Главный», на сайте «Newslab.ru».

Напомним, компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, выступила партнером культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады, и концерт Джона Ньюмана – это ее подарок красноярцам и гостям города.

Концерт шел больше часа, Джон «заставил» зал танцевать с первой песни. И подпевать! Многие фанаты, а случайных людей на этом концерте было немного, знают его песни наизусть. С каждой новой песней атмосфера все невероятнее: горячо, жарко, очень жарко!

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Народ не знает, что делать: то ли снимать видео, то ли фото, в итоге поет и танцует.

Love Me Again – все вместе, хором, громко!

В этот вечер Красноярск еще и стал музыкальным «пионером». Джон Ньюман исполнил свой новый сингл «Feelings», официальный релиз которого состоялся несколькими днями ранее. «Backinbusiness!!!!!» - написал он на своей странице в Инстаграм после концерта.

В социальных сетях – множество восторженных отзывов, а под записью Ньюманав Инстаграм после концерта – 170 благодарных комментариев.

Красноярск в восторге:

- Просто мегайдрайв и позитив!

- Невероятная энергия, просто бешеная!

- Честный, искренний, сам получает удовольствие от того, что делает.

- Это самой крутой концерт в Красноярске за последние годы. Спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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