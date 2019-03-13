2019-03-13T09:36:14+03:00
Общество

Роддома Красноярска закрывают на плановый ремонт

В планах отремонтировать 7 роддомов
Елена ШВЕЦОВА
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В планах отремонтировать 7 роддомовВ планах отремонтировать 7 роддомовФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские роддома закрывают на ремонт, об этом сообщили в министерстве здравоохранения края. В планах отремонтировать 7 роддомов. Закрытие акушерских стационаров и отделений новорожденных детских больниц на текущий ремонт и дезинфекцию – это ежегодная практика. Она проводится для того, чтобы поддерживать учреждение в соответствующем всем условиям состоянии и обеспечивать будущим мамам комфорт.

Стоит ли беспокоиться будущим мамам или предстоящий ремонт не принесет никаких неудобств?

- Все роддома с потоком пациентов справляются, мы высылаем график ремонтных работ заранее, чтобы ни у кого не возникало проблем, никто не страдал. Мамочки могут выбрать любой родильный дом в соответствии со своим пожеланием, если они здоровы. Если у них есть особые назначения, то их направят в роддом, который им подходит, - комментируют в минздраве.

Текущий ремонт и дезинфекция в среднем занимает две недели, но может проходить и до месяца.

В этом году график планового закрытия выглядит так:

- Межрайонная детская клиническая больница №1 с 24 апреля по 12 мая

- Родильный дом №4 с 13 мая по 31 мая,

- №2: с 3 июня по 30 июня,

- №5: с 1 июля по 28 июля,

- №1: с 29 июля по 25 августа,

- Краевой клинический центр охраны материнства и детства с 26 августа по 08 сентября

- Клиническая больница №20 им. И.С. Берзона с 9 сентября по 7 октября.

Чаще всего медицинское учреждение выбирают рядом с домом, по рекомендациям знакомых или личному опыту нахождения в отделении. Для того чтобы попасть в тот родильный дом, который, с вашей точки зрения, вам подходит, необходимо взять с собой обменную карту и прийти на прием к врачу в консультации. Если у вас роды, не требующие присутствия конкретного специалиста, то вас примут везде. Прикрепление к больнице гарантирует, что в час «икс» вас доставят туда, где вы наблюдались во время беременности.

ВАЖНО!

По всем вопросам можно обращаться по горячей линии министерства здравоохранения края: 8-(800)-700-00-03 (круглосуточно)

ИСТОЧНИК KP.RU

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