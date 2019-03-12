2019-03-12T14:31:12+03:00
Спорт

Россия выставила на Зимнюю универсиаду-2019 профессионалов против любителей?

Это сейчас широко обсуждают в Интернете
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях Россия выставляет на Универсиады-2019 атлетов с олимпийской подготовкой, поэтому и побеждает так уверенно.

Дмитрий МАТЫСКИН, корреспондент телеканала «Матч-ТВ» делится собственными наблюдениями:

- Все эти обсуждения – от недопонимания ситуации. Если погрузиться внимательнее в вопрос, многие сборные выставляют достаточно опытных спортсменов. Та же Южная Корея, Канада. Корея прислала в Красноярск несколько олимпийских чемпионов по шорт-треку и выступили они превосходно. Если сравнить, как выступили наши девушки и парни в шорт-треке, то мы как раз там проиграли олимпийским чемпионам. И у канадцев такая же история. Канадские хоккеистки изначально ехали сюда за победой, поэтому второе место их расстроило до слез. Сюда приехали сборная Канады по керлингу, которая потом, вместе со сборной Южной Кореи, поедет выступать на чемпионат мира. Это спортсмены с большим опытом и талантом, несмотря на молодой возраст. Что происходит в других видах спорта – это решение каждой национальной Федерации студенческого спорта. Считаю ошибочным мнение, что к нам приезжают слабые спортсмены. На самом деле наши открываются чуть раньше, у нас больше талантливой спортивной молодежи. К тому же нам нужно было показать себя с хорошей стороны – это ведь наша, домашняя Универсиада.

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Дмитрий Матыскин в Красноярске
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Почему сборная США осталась без наград? Отмечу, что от них приезжают на Универсиаду не совсем лучшие студенты, приезжают ребята, которые занимают 2 и 3 лиги в студенческом спорте. У них ведь существуют различные ассоциации по видам спорта, но лучших они придерживают, видимо, не считают нужным отправлять на Универсиаду. Выбор, на мой взгляд, сомнительный. Значит, США не преследует цели выигрывать медали Универсиады. Олимпиада – да, а Универсиада для них не цель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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