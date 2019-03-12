2019-03-12T08:52:02+03:00
Спорт

Екатерина Добродеева: "Пару дней на отдых и снова в бой!"

Российские хоккеистки взяли «золото» на Зимней универсиаде
Анастасия ШАЙХОВА
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Российские хоккеистки принесли сборной очередную золотую медальРоссийские хоккеистки принесли сборной очередную золотую медальФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Триумфом россиянок закончились соревнования по хоккею с шайбой в рамках Зимней универсиады-2019. В напряженной и яркой борьбе проходила вся встреча. До последних минут было непонятно, кто поднимется на золотой пьедестал – представительницы Канады или России. Итоговый счет встречи 2-0 в пользу наших россиянок. Девчонки в натиске и воле к победе ни в чем не уступают мужчинам. Дело несколько раз даже доходило до драки:

- Канадки, есть канадки - очень быстрые, цепкие, наглые, - делится впечатлениями после финального матча нападающая российской сборной Екатерина Добродеева. - Конечно же, мы очень рады, что получилось взять золото!

Игра шла напряженная, порой доходило до драки Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Игра шла напряженная, порой доходило до дракиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Но выдохнуть спортсменкам придется ненадолго – впереди продолжение ЖХЛ. Поэтому нужно запасаться энергией, чтобы после триумфа на международных соревнованиях приносить своим клубным командам заветные победные очки:

- У нас всего пару дней на отдых, а потом снова в бой! – говорит спортсменка. – Сегодня провожаю домой родителей, которые приезжали за меня поболеть. Но на матч «Россия-Словакия» пойдем с девчонками обязательно, поболеть за наших парней.

На трибунах болельщики скандировали "Россия! Россия!" Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

На трибунах болельщики скандировали "Россия! Россия!"Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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