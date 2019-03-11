В Красноярске обсудили наследие Зимней универсиады

К проведению в краевом центре масштабного спортивного события готовились давно. Как только стало известно, что Красноярск примет XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, и городские власти, и представители бизнес-структур начали работу в разных направлениях: строительство спортивных объектов, отвечающих современным международным стандартам, реконструкция уже имеющихся спорткомплексов, благоустройство города обучение волонтеров и многое другое. Время летит быстро и уже завтра состоятся последние спортивные мероприятия, и пройдет церемония закрытия игр. А красноярцам самое время подумать, как они распорядятся наследием Студенческих игр:

- Наследие Зимней универсиады включает два блока, - комментирует Сергей Алексеев, министр спорта Красноярского края. – Это материальное и нематериальное наследие. Наша задача заключается в том, чтобы все спортивные объекты работали на благо жителей Сибири и России в целом.

Трассы Фанпарка "Бобровый лог" соответствуют современным международным стандартамФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Некоторые построенные и реконструированные объекты многофункциональны, а значит, смогут принимать посетителей круглогодично:

- Фанпарк «Бобровый лог» изначально строился для использования в любое время года, - говорит Яна Гриб, директор проектного офиса ГМК «Норникель». – Комплекс успешно работает с 2006 года и сейчас он лишь обновлен. Функционирует самая современная система снегообразования. Построена новая система безопасности, вертолетная площадка для санавиации, а новый спортивно-тренеровочный блок сможет принять гостей для проведения любых международных соревнований.

Фанпарк "Бобровый лог" готов к увеличению потока посетителейФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В целом, к Универсиаде построено, реконструировано и отремонтировано 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта, которые соответствуют мировым стандартам.