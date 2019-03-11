2019-03-11T10:47:09+03:00
Спорт

Марина Вяткина: "Благодаря советам мамы, стиснув зубы, терплю до конца"

Красноярская спортсменка принесла в копилку российской сборной по спортивному ориентированию четыре медали.
Анастасия ШАЙХОВА
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Марина Вяткина получила четыре медали Зимней универсиадыМарина Вяткина получила четыре медали Зимней универсиадыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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В минувшее воскресенье завершились соревнования по спортивному ориентированию в рамках Зимней универсиады-2019. В дисциплине средняя дистанция среди женщин серебряную медаль завоевала представительница российской сборной – Марина Вяткина. Спортсменка представляет Красноярский край и эта награда уже четвертая за время проведения Студенческих игр. По итогам первого дня соревнований в спринте Марина заняла второе место, в гонке преследований стала первой, в спринтерской смешанной эстафете также принесла команде «золото» и в последний, четвертый день соревнований вновь «серебро»:

- На соревнованиях понравилось все: от интереснейшей карты и потрясающих дистанций, до проживания и отличного питания, - делится Марина Вяткина. - А атмосфера такого праздника просто волшебная! За меня болели мои родные и близкие мне люди, все знакомые, друзья и, конечно же, не могу не выделить болельщиков! Их энергия и поддержка давала огромную силу, я просто не могла их подвести. На трибуне меня поддерживала моя мама, которая всегда верит в меня и даёт правильные советы перед гонкой, благодаря которым, я, стиснув зубы, терплю до конца. Так же поддерживали тренеры, я им очень благодарна за все, что они для меня сделали и делают! Хотелось бы так же выделить мою самую верную и любимую болельщицу, мою маленькую сестрёнку! Она искренне верила в меня и каждая медаль, отчасти принадлежит ей тоже.

У спортсменки железная воля и самодисциплина Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

У спортсменки железная воля и самодисциплинаФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Во время соревнований спортсменка все время находилась в напряжении и старалась отказываться от каких-либо интервью, мало общалась со спортсменами из других команд:

- Давать себе в чем-то слабину нельзя, - поясняет Марина. - Не знаю как другие спортсмены, но я в этом плане отношусь к себе жёстко. Но сейчас, наконец, можно выдохнуть!

Кстати Марина в спорте оказалась не случайно. Начала заниматься именно спортивным ориентированием, потому что родилась в семье ориентировщиков:

- У меня родители и брат – ориентировщики, и самого детства я езжу с ними по соревнованиям, так что можно сказать, что это судьба – смеется спортсменка.

Марина родом из Кургана, а в Красноярске учится в СФУ на 2 курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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