За смелость – пять! «Самый худший фигурист в мире» покорил зрителей на Универсиаде-2019 в Красноярске

Если бы его не было, его стоило бы придумать: Лаерте Руан де Оливейра де Лима, представляющий Бразилию на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске, занял последнее место в короткой программе и уже, разумеется, не будет катать в произвольной. Но его выступление точно, войдет в историю, и уже сейчас является хитом социальных сетей. Его уже в шутку прозвали «самым худшим фигуристом в мире», - в контексте, как говорится, «любя». Помимо неумелого, но очень трогательного проката Лаерте Руан де Оливейра сумел исполнить аксель в полтора оборота и сальхов в один оборот.

Laerte DE OLIVEIRA BRA Short Program 1.71 TES 2019 Winter Universiade.Laerte DE OLIVEIRA BRA Short Program 2019 Winter Universiade

В остальном брал эмоциями, - «кайф» от собственного выступления был самым однозначным образом написан на лице. Дело в том, что Лаерте Руан встал на коньки всего полтора года назад. Да и то – тренировался на крохотном катке. Что вы хотите – Бразилия! Как же он попал на Универсиаду? Победил на национальном чемпионате, - и местные поклонники фигурного катания так воодушевились, что объявили о сборе средств для его поездки в Россию. И, как показали эмоции зрителей в Сибири, не всегда главное техника. Там, где судьи ставят низший балл, зрители скандируют – «браво!» - за смелость, харизму и стремление к победе.

- Пусть Бразилия не является страной зимних видов спорта, но это не я выбрал фигурное катание - это оно выбрало меня! – признался необычный фигурист журналистам. - Несмотря ни на что, я очень счастлив.

Удачи, де Лима! И на коньках, и по жизни!